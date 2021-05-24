Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
24 May 2021 - 16:37- Spor G: 24 May 2021 - 16:39

Kocaeli Masterler’den bir klasik: Üçüncü kez Türkiye şampiyonu
mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Fanatic Tour tarafından organize edilen 11. Türkiye Masterler Futbol Şampiyonası’nda Kocaeli Masterler zirvede yer aldı. Daha önce iki kez bu anlamlı kupanın sahibi olan yeşil siyahlılar finalde Bolu Masterler’i Bülent’in golleri ile 2-1 devirdi ve üçüncü kez mutlu sona ulaşmasını bildi.

ANTALYA’YA KOCAELİ DAMGASI

Antalya Belek Sueno Otel’de düzenlenen, yurt içi yurt dışından toplam 32 takımın yer aldığı dev organizasyonda Kocaeli takımları gururumuz oldu. Kocaeli, Kocaelispor ve Gebze masterler takımları adlarını son 4’e yazdırdı ve yarı final maçları oynamaya hak kazandı. Kocaeli ile Kocaelispor masterler arasında oynanan yarı final maçının normal süresi 0-0 sona erdi. Penaltılarla kentlisini 5-4 mağlup ederek mağlup eden Kocaeli Masterler finale kaldı.

GOLLER BÜLENT KURT’TAN

Diğer yarı final maçında Bolu Masterler, bir diğer Kocaeli takımı Gebze Masterler’i 2-0 yendi ve finalde Kocaeli Masterler’in rakibi oldu. Büyük bir çekişme içinde geçen final maçında üstün bir futbol ortaya koyan Kocaeli Masterler rakibini Bülent Kurt’un golleri ile 2-1 mağlup ederek üçüncü kez Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Maçın ardından büyük bir sevinç yaşayan takımda Kaptan Hasan Öztürk, Kocaeli’ye kupa ile döndükleri için çok mutlu olduklarını belirtti.

KUPA SERÜVENİ NASIL GEÇTİ?

GRUP AŞAMASI

Kocaeli Masterler – Kasımpaşa: 4-1

Kocaeli Masterler – Diyarbakır: 4-1

Kocaeli Masterler – Antalya: 2-0

İKİNCİ TUR

Kocaeli Masterler – Gaziantep: 3-1

ÇEYREK FİNAL

Kocaeli Masterler – Konya: 4-1

YARI FİNAL

Kocaeli Masterler – Kocaelispor: 5-4 (0-0)

FİNAL

Kocaeli Masterler – Bolu: 2-1

 

# Kocaeli, Gebze

24 May 2021 - 16:37 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.222.864 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2-ELEKTRİK TEKNİKERİ

- Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili MYO bölümlerinden mezun, - İşini dikkatli ve titizlikle yapan, - Askerlik görevini tamamlamış...

0262 335 63 66  HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

ELEMAN ARANIYOR

KULLAR’DA KURULACAK  OLAN  FABRİKAMIZA  ELEMANLAR ALINACAKTIR. 1- MONTAJ ELEMANI - Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili  MYO böl...

0262 335 63 66 HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR

- SERVİSİMİZİN MEKANİK BÖLÜMÜ USTALIĞINI YÜRÜTECEK, KONUSUNDA DENEYİMLİ PERSONEL ARANIYOR. - İŞ YERİMİZDE ÇALIŞACAK GENÇ, DİNAMİK, EMEKLİ VE TECRÜB...

0262 335 50 03 AUTO KİNG

ÜRETİM ELEMANI 

- ENGELLİ KADROMUZ İÇİN  EMEKLİ OLMAYAN BAY ELEMAN (Temizlik işlerini yapabilecek fiziki şartlarda) -  TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle...

ELEMAN ARANIYOR

 ELEMAN ARANIYOR AÇIKLAMA :  - ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI,  -  EMEKLİ OLMAYAN  - FORKLİFT OPERATÖRÜ  (Kamyon ehliyetli t...

ELEMAN ARANIYOR

Motorlu / motorsuz PAKET SERVİS ELEMANI  ve  KASAP olarak çalışacak  elemanlar alınacaktır.

0 538 551 35 41

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KOBİDOS, 19 Mayıs için pedala bastı mask
KOBİDOS, 19 Mayıs için pedala bastı
Sürat patenciler pisti ağlattı mask
Sürat patenciler pisti ağlattı
CHP Kocaeli, Avrupa Şampiyonu Gölcüklü Ramazan Sarı’yı ziyaret etti mask
CHP Kocaeli, Avrupa Şampiyonu Gölcüklü Ramazan Sarı’yı ziyaret etti
Bu hırs bize turu getirecek! mask
Bu hırs bize turu getirecek!
Kocaeli Masterler’den bir klasik! Üçüncü kez Türkiye şampiyonu oldular! mask
Kocaeli Masterler’den bir klasik! Üçüncü kez Türkiye şampiyonu oldular!
Ona boşuna ALTIN ÇOCUK demiyorlar! mask
Ona boşuna ALTIN ÇOCUK demiyorlar!
Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak mask
Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak
Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı! 1 polis yaralı mask
Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı! 1 polis yaralı
Koceli'de ilçelere göre vaka sayısı açıklandı! İşte en riskli ilçe mask
Koceli'de ilçelere göre vaka sayısı açıklandı! İşte en riskli ilçe
37 yıl önce babasıyla aynı yerde hayatını kaybetti mask
37 yıl önce babasıyla aynı yerde hayatını kaybetti
Beyin kanaması geçirdi koronadan öldü mask
Beyin kanaması geçirdi koronadan öldü
İleri yerine geri vitese takan sürücü 6 araca çarparak durabildi mask
İleri yerine geri vitese takan sürücü 6 araca çarparak durabildi

GALERİ

Yaşlı vatandaşları 3 milyon TL dolandıran 19 sahte bankacı adliyede mask
Yaşlı vatandaşları 3 milyon TL dolandıran 19 sahte bankacı adliyede
Kocaeli’den sürat patenciler vızır vızır geçti! mask
Kocaeli’den sürat patenciler vızır vızır geçti!
Başkan Yıldızlı, Ellibeş’e esnafın talepleriyle cevap verdi mask
Başkan Yıldızlı, Ellibeş’e esnafın talepleriyle cevap verdi
Akrabaları tarafından balta ve kürekle darp edildi mask
Akrabaları tarafından balta ve kürekle darp edildi
Dumanlar etrafı sardı! Sürücü son anda kurtuldu mask
Dumanlar etrafı sardı! Sürücü son anda kurtuldu
Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak mask
Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL