Dev derbi Kocaeli Masterler’in: 5-4

Daha önce 2 Türkiye, 1 de Marmara şampiyonu olan Kocaeli Masterler, yarı finalde ile kentlisi Kocaelispor Masterler karşılaştı. Normal süresi 0-0 sona eren maçı Kocaeli Master penaltılar sonucu 5-4 kazandı ve finale kaldı.

GEBZE MUCİZEYİ GERÇEKLEŞTİREMEDİ

Kocaeli Master maça Ramazan, Cengiz Furuncu, Hasan Furuncu, Sabri, Faruk Sarman, Serhat Karakayalar, Ali Mumcu, Zafer Durmaz, Murat Tiryaki, Serter Keskin ve Recep Serkan Çetintaş 11’i ile başlarken maç boyunca oyun üstünlüğünü elinde bulundurdu. Diğer yarı final maçında Bolu Masterler, Gebze Masterler’i 2-0 mağlup etti ve Kocaeli Masterler’in finaldeki rakibi oldu.