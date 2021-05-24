Dev derbi Kocaeli Masterler’in: 5-4

Daha önce 2 Türkiye, 1 de Marmara şampiyonu olan Kocaeli Masterler, yarı finalde ile kentlisi Kocaelispor Masterler karşılaştı. Normal süresi 0-0 sona eren maçı Kocaeli Master penaltılar sonucu 5-4 kazandı ve finale kaldı.
GEBZE MUCİZEYİ GERÇEKLEŞTİREMEDİ
Kocaeli Master maça Ramazan, Cengiz Furuncu, Hasan Furuncu, Sabri, Faruk Sarman, Serhat Karakayalar, Ali Mumcu, Zafer Durmaz, Murat Tiryaki, Serter Keskin ve Recep Serkan Çetintaş 11’i ile başlarken maç boyunca oyun üstünlüğünü elinde bulundurdu. Diğer yarı final maçında Bolu Masterler, Gebze Masterler’i 2-0 mağlup etti ve Kocaeli Masterler’in finaldeki rakibi oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.