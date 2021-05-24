Kocaeli’de 9’da 9 yaptı

Denizli’yi tüm liglerde temsil eden takımdan biri olan Tan Spor Kulübü, 9 maçın 9’unu da kazanarak Süper Lige çıkmak için play-off maçlarına katılmaya hak kazandı. Tan Halk Oyunları Gençlik Ve Spor Kulübü Kadınlar Masa Tenisi takımı mücadele ettiği Masa Tenisi 1. Ligi'nde Kocaeli’nde yapılan 2.Etap maçlarında 9 karşılaşmanın 9’unu da alarak ligin tepesine yerleşmeyi başardı. Bu sonuçlara göre Süper Lige çıkmak için play-off maçlarına katılmaya hak kazandı. Denizli’yi tüm liglerde temsil eden takımlardan birisi olan Tan Spor Kulübü gelecek sezon Masa Tenisi Süper Ligi’nde mücadele etmeyi hedefliyor.