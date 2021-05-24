Dünya birincisi Kerem Bayhan, Kaymakam Cinbir’i ziyaret etti

2021 yılı Mayıs ayında ABD’de düzenlenen ve öğrenci yarışmalarının Oscar’ı olarak kabul edilen dünyanın en büyüğü ve en prestijlisi olarak nitelendirilen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı RENEGERON ISEF’te İzmit Bilim ve Sanat Merkezi Fizik Öğretmeni Nefize Tunalı’nın danışmanlığında Kerem Bayhan tarafından yapılan proje, RENEGERON ISEF Organizasyon Jürisi tarafından yapılan değerlendirmelerde IEEE Foundation Presidents'tan özel ödül kategorisinde Dünya Birinciliği derecesi elde etti. Elde edilen başarı sonrasında Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, BİLSEM Müdürü Aytaç Satıcı ve Danışman Öğretmeni Nefize Tunalı ile birlikte Kerem Bayhan, Kaymakam Şevket Cinbir’i ziyaret etti.

Öğretmen Nefize Tunalı ve Kerem Bayhan’ı tebrik eden Cinbir, “Ülkemizi uluslararası bir yarışmada başarıyla temsil eden ve yaptığı projesi birincilik ödülüne layık görülen Kerem’i ve bu süreçte ona rehberlik eden öğretmenimiz Nefize Hanım’ı tebrik ediyorum. İzmit Bilim sanat merkezi çatısı altında fizik öğretmenimiz Nefize Tunalı’nın rehberliğinde ve danışmanlığında öğrencimiz Kerem Bayhan’ın yaptığı proje ve bu proje ile elde ettiği uluslararası başarı hepimizi gururlandırmıştır. Her şeyin hızla geliştiği çağımızda bilim ve teknolojide, sanayide, sanatta aslında her alanda gençlerimizin enerjisi ve heyecanı ile arzu ve hayallerine ihtiyacımız var.

Ülkemizi yeni ufuklara aydınlık yarınlara Kerem Bayhan gibi gençlerimizin bu örnekteki gibi buluşları ve hayalleri azim ve kararlılıkları taşıyacaktır. Bize düşen gençlerimize ve çocuklarımıza yüksek nitelikli ve karakterli bireyler olarak yetişmeleri için imkan sağlamaktır. İzmit Bilim Sanat merkezi bunun için var buradaki öğretmenlerimiz büyük bir özveri ve dikkatle öğrencilerimize rehberlik yapıyor, yeni projeler üretmelerine destek oluyor. Onlara danışmanlık yapıyor. Bu emek ve özverinin neticesini en üst seviyede görmekten büyük mutluluk duydum. Başta Kerem Bayhan’ın danışmanı Nefize Tunalı öğretmenimiz olmak üzere gençlerimizi aydınlık yarınlara hazırlayan, hayalleri ile buluşmalarına yardımcı olan bütün öğretmenlerimizi kutluyor, kendilerine teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum. Şimdi okuma zamanı, okumayı ve okuyanı seviyorum ve en güzel hediyenin kitap olduğunu düşünüyorum.” dedi ve öğretmen ile öğrencimize kitap hediye ederek başarılarının devamını diledi.