Aylık uyuşturucu raporu: 77 operasyonda 15 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 17 Nisan - 23 Nisan tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 76 ayrı operasyonda 84 gram esrar, bin 394 gram sentetik uyuşturucu, 51 bin 420 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu hap, 98 adet sentetik ecza, 212 gram skunk, 1 adet Hint keneviri, 6 gram eroin, 3 adet tabanca, 5 adet fişek, 5 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 395 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 137 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. Şüphelilerden 4 kişi adli kontrolle, diğer 105 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1 operasyonda 1 gram metamfetamin ve 1 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken şüpheliler hakkında serbest yargılama kararı verildi.