AKP, toplantıyı yarıda kesti, müthiş finale kitlendi

Nefeslerin tutulduğu karşılaşmada Yeşil-Siyahlı taraftarların coşkusuna ortak olduklarını belirten Başkan Ellibeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Haftalık olağan yönetim kurulu toplantımızı yarıda keserek son dakikalarını büyük bir heyecanla takip ettiğimiz Hekimoğlu maçında istediğini alarak finale adını yazdıran KOCAELİSPOR’umuzu tebrik ediyoruz. (2-2) ?? Mutluyuz, Gururluyuz, KOCAELİSPOR’luyuz” ifadelerine yer verdi.