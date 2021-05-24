Biz bitti demeden BİTMEZ! “2-2” FİNALDEYİZ!

Kocaelispor, 2. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Hekimoğlu Trabzon ile deplasmanda karşılaştı. İzmit’teki ilk maçta 0-0 berabere kalan yeşil siyahlılar, inanılmaz bir heyecana sahne olan rövanş maçında rakibi ile 2-2 berabere kaldı ve finale kaldı. Kocaelispor’un golleri 19’da İrfan ve 90. dakikada penaltıdan Tahir attı. Final maçı 28 Mayıs Cuma günü oynanacak.

İRFAN’DAN OLAĞANÜSTÜ GOL!

İzmit’teki maçta 0-0 berabere kalan Kocaelispor ikinci maçını Trabzon’da, tıklım tıklım tribünler önünde oynadı. Üst Klasman Hakemi Özgür Yankaya’nın yönettiği maçın ilk 45 dakikasında Kocaelispor çok iyi bir futbol ortaya koydu. Kalesinde sadece Musa Caner’e pozisyon veren yeşil siyahlılar 19. dakikada mükemmel bir gol attı. Semih savunma arkasına koşu yapan İrfan’a uzun bir pas verdi. İrfan topu kontrol etti, soluna çekti ve meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. İrfan’ın harika şutunda kaleci Aziz topa sadece baktı ve top sol 90’dan ağlarla buluştu.

BENHUR İLE FARKI 2’YE ÇIKARABİLİRDİK

İlk yarının kalan zaman diliminde kontrollü oyunu devam eden yeşil siyahlılar uzatma anlarında Benhur ile çok net bir gol kaçırdı. Sol çaprazda kaleci Aziz’i karşısında gören Benhur’un plase vuruşu soldan dışarıya çıktı. İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve devre Kocaelispor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

BİRBİRİNDEN KÖTÜ 2 GOL YEDİK

Mücadelenin ikinci yarısında müthiş bir heyecan yaşandı. Kocaelispor oyun kontrolünü elinde tutarken Halil İbrahim Tuna’yı tutamadı. Bu futbolcu Gökhan Meral tarafından ceza sahası içinde düşürüldü ve Hekimoğlu penaltı kazandı. Topun gerisine geçen Batuhan Karadeniz kötü bir penaltı kullansa da topu 60. dakikada filelerle buluşturdu. (1-1) Hekimoğlu öne geçmek için oyunu Kocaelispor sahasına yıkmak istedi. 77’de soldan yapılan ortada Batuhan’ın kafa vuruşunda Bayram’ı geçen top sonrası Kocaelispor 2-1 geriye düştü.

TAHİR SOĞUKKANLILIĞI İLE PENALTIDAN GOLÜNÜ ATTI

Geri adım atmayan Kocaelispor beraberlik golünü bulmak isterken Hekimoğlu’nun futbolcuları oyunu yavaşlatmak için elinden geleni yaptı. Maçın 90. dakikasında Dilaver’in pasında Tahir ceza sahası içinde çekilerek düşürüldü ve Özgür Yankaya tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Nefeslerin tutulduğu anda topun gerisine geçen Tahir Babaoğlu soğukkanlı bir şekilde topu ağlara göndererek skoru 2-2’ye getirdi.

FİNAL CUMA GÜNÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da izlediği mücadelenin uzatma anlarında müthiş bir çaba sarf eden yeşil siyahlılar skoru korudu ve deplasmanda atılan golün avantajı ile final biletini kapmasını bildi. Hekimoğlu ekibi maçın ardından yıkılırken, Kocaelispor finali taraftarı ile birlikte doyasıya kutladı. Gazetemiz baskıya girerken, Sakaryaspor ile Kırşehirspor final mücadelesi veriyordu. Final maç 28 Mayıs’ta oynanacak. Kocaelispor finali kazanırsa adını 1. Lig’e yazdıracak.