LPG tankında patlama meydana geldi, 5 işçi sızan gazdan etkilendi

Olay saat 18.30 sıralarında Balçık Mahallesi’nde bulunan sanayi gaz üreten bir fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Amonyak tanklarının depolandığı alanda bulunan bir LPG tankında patlama meydana geldi. patlamanın ardından çıkan yangına işçiler müdahale etti. 5 işçi tanktan sızan gazdan etkilendi. Diğer işçiler durumu 112 Acil ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tanktaki yangını söndürdü. Sağlık ekipleri sızan gazdan etkilenen 5 işçiyi hastaneye götürdü. İşçiler tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.