Kocaelispor'un finaldeki rakibi Sakaryaspor oldu: 5-1

Hekimoğlu Trabzon ile deplasmanda 2 berabere kalarak finale yükselen Kocaelispor, 2.Lig play-off final maçında cuma gecesi Sakaryaspor ile karşılaşacak. Bu tarihi finalin hangi ilde olacağı bu gece belli olacak. Sakarya az önce sona eren maçta Kırşehir’i Adapazarı’nda 5-1 yenerek finale yükseldi.