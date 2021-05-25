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25 May 2021 - 11:46- Asayiş G: 25 May 2021 - 11:53

Kocaeli Valiliği açıkladı! 2 günde bin 204 kişi

Kocaeli Valiliği, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Valilik koordinasyonunda gerçekleştirilen faaliyet ve denetimleri açıkladı. Valilik, hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1.204 kişi hakkında idari işlem yapıldığını duyurdu.
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Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Valilik ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile bizzat İl Valisi, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl/İlçe Emniyet Müdürleri, İl/İlçe Jandarma Komutanlarının, kurum amirlerinin katılımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerimizin katkı ve destekleriyle 17.05.2021 – 23.05.2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlerde;

  • Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 6 bin 203 kişinin talebi karşılanmış,
  • Zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 8 kişiye idari işlem yapılmış,
  • 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 9 bin 505 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verilmiş,
  • COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 17 bin 12 iş yeri, 20 bin 538 kez denetlenmiş, 1.056 adet iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapılmış,
  • Güvenlik birimlerimizce yapılan denetimlerde 142 bin 554 şahıs sorgulanmış, 480 aranan şahıs yakalanmış, 14 bin 426 iş yeri kontrol edilmiş, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 128 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 891 kişiye idari işlem yapılmış,
  • 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan (AFAD, GAMER vb.) iletişim hatları üzerinden,  vatandaşlarımız tarafından yapılan 136 talep yerine getirilmiş,
  • Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde, toplam 53 bin 800 araç kontrol edilirken,  78 bin 407 şahıs sorgulanmıştır.
  • İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 2 kişi zorunlu olarak, 14 kişi de diğer (geçici ikamet vb.) nedenlerden dolayı olmak üzere 16 kişi yurtlarda izolasyona tabi tutulmaktadır.  
  • 2020/118 nolu Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararında açıklanan, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM’ler, fatura ödeme yerleri vb. yerler ile semt pazarlarında sigara içilmesi yasağını ihlal eden 157 kişi hakkında idari işlem yapılmıştır.
  • Hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1.204 kişi hakkında idari işlem uygulanmıştır.
  • Valiliğimiz koordinasyonunda salgınla ilgili tedbirler alınmakta ve ciddiyetle uygulanmaktadır. Devletimizin tüm kurumlarıyla verdiği mücadeleye halkımızın da alınan tedbirler ile başta MASKE, MESAFE ve HİJYEN kurallarına harfiyen uyarak destek vermeleri en büyük beklentimizdir"
# Kocaeli, covid-19, Büyükşehir, destek

25 May 2021 - 11:46 - Asayiş

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