Aranan şahıslar sahte para ile yakalandı 

Alınan bilgiye göre Derince'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalar esnasında, şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki 2 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde B.G.‘nin cezaevi firarisi olduğu, hayvan hırsızlığı, yağma ve konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlar ile hakkında kesinleşmiş olan 39 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Yanında bulunan E.G.’nin ise dolandırıcılık, hırsızlık gibi 16 ayrı farklı suçtan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Yine araçta yapılan aramalarda 114 sahte ABD doları ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.