Semih Karadeniz’e çirkin saldırı!

Kocaelispor’un başarılı sağ beki Semih Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon maçının ardından rakip kulübün yöneticisi tarafından saldırıya uğradı.
POLİS ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Kocaelispor’un 2-2 berabere kaldığı Hekimoğlu Trabzon maçında takımını adına çok başarılı bir futbol ortaya koyan Semih Karadeniz maçın ardından saldırıya uğradı. Finale çıkmanın mutluluğunu yaşayan Semih, Hekimoğlu Trabzon’un yöneticisi olduğu öğrenilen bir kişi ve yanındaki 2-3 kişinin önce sözlü ardından fiziki saldırısına maruz kaldı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis memurları saldırganları etkisiz hale getirdi.
SAHAYA KARAKTER KOYDULAR
Trabzonspor’da forma giydiği dönemlerde yetersiz olduğu gerekçesi ile gönderilen Semih ve Kocaelispor’a Trabzonspor’dan kiralanan Murat Cem Akpınar, Kocaelispor forması ile final heyecanı yaşayacağından ötürü sevincini birlikte yaşadı. Trabzon’dan ayrıldıkları süreçte çok zor anlar yaşayan, kendilerini tekrardan futbola veren ikilinin haklı mutluluğunun saldırıya maruz kalması kınandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
41 - Hekimogluna 3.lig yakisir
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.