Muhtar’dan Hürriyet’e: “Büyükşehir’i rüyanda görürsün”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden hibe olarak aldığı sebze fidelerini Kocaeli’de ilçelere dağıtmaya devam ediyor. Zaman zaman yaptığı çıkışlar ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i eleştiren Sanayi Mahallesi Muhtarı İsmail Moğultay, Fideler üzerinden Başkan Hürriyet’i eleştirdi.
“RÜYANDA GÖRÜRSÜN”
Moğultay yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Kamera şakası mısın Başkan sen ya? İzmit’te daha bir tane dikili ağacın yok. Başkanı olduğun İzmit’te 2.5 yıl geçmesine rağmen henüz Sanayi Mahallesi ve Körfez Mahallesi gibi onlarca mahalleye adım dahi atmamışsın sonra kalkmışsın üç beş tane fide ile Kocaeli’yi ilçe ilçe gezerek insanları kandırmaya çalışıyorsun. Bu halkın ucuz numaralara karnı tok. Eğer Büyükşehir belediye başkanı olmak istiyorsan gece erken uyu. Çünkü anca rüyanda görürsün”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
ramiz karaeski - Büyükşehir belediyesinden aldığı maaş yetmeyince troll'lük için cv ile başvuru yapmış ve kabul olmuş galiba.Fatma hanım başarılı olup büyükşehir seçimini kazanacak olursa elinde çiçekle en önde bu bukalemun karşılar emin olun.
Yol Sonu - Kendi de inanmaz maksat başarılı gözükmek
Mendil Bile Dayanmadı - arkadaş ne büyükşehiri dönem bitsede bu işlerden kurtulsam diye dua ediyor transfer olduğu dönemdeki gibi ağlayıp duruyor
Izmitli - Bence izmit belediyesinide bir daha goremez,calismadan basari olmaz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.