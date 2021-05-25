Muhtar’dan Hürriyet’e: “Büyükşehir’i rüyanda görürsün”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden hibe olarak aldığı sebze fidelerini Kocaeli’de ilçelere dağıtmaya devam ediyor. Zaman zaman yaptığı çıkışlar ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i eleştiren Sanayi Mahallesi Muhtarı İsmail Moğultay, Fideler üzerinden Başkan Hürriyet’i eleştirdi.

“RÜYANDA GÖRÜRSÜN”

Moğultay yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Kamera şakası mısın Başkan sen ya? İzmit’te daha bir tane dikili ağacın yok. Başkanı olduğun İzmit’te 2.5 yıl geçmesine rağmen henüz Sanayi Mahallesi ve Körfez Mahallesi gibi onlarca mahalleye adım dahi atmamışsın sonra kalkmışsın üç beş tane fide ile Kocaeli’yi ilçe ilçe gezerek insanları kandırmaya çalışıyorsun. Bu halkın ucuz numaralara karnı tok. Eğer Büyükşehir belediye başkanı olmak istiyorsan gece erken uyu. Çünkü anca rüyanda görürsün”