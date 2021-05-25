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25 May 2021 - 12:44- Gündem G: 25 May 2021 - 13:04

Hızır Akgün olayında sanıklara tahliye!

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Başiskele’de meydana gelen Hızır Akgün’ün hayatını kaybettiği olayda mahkeme sanıkların tahliyesine karar verdi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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5 Nisan 2020 tarihinde Başiskele Karadenizliler Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde meydana gelen olayda oto tamirhanesi sahibi Erdem İ. İle Hızır Akgün arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıkmış, Erdem İ.’nin kardeşi Ertekin İ.’nin de tartışmaya dahil olması sonunda iddialara göre Erdem İ. Hızır Akgün’ün ayağına pompalı tüfek ile ateş etmişti. Hastaneye kaldırılan Akgün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken olay sonrası gözaltına alınan iki kardeşten Ertekin İ. tutuklanırken, Erdem İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ‘Kasten öldürme’ suçundan yargılanan Ertekin İ.’nin Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

SAVCI 18 YIL İSTEMİŞTİ

Cumhuriyet Savcısı tarafından önceki duruşmalarda verdiği mütalaada Ertekin İ.’nin kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, daha sonra ise cinayeti haksız tahrik altında işlediğine kanaati ile indirim uygulayarak 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep edildi. Bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada karar çıktı. Tutulu sanık Ertekin İ. ve kardeşi Erdem İ. duruşmada hazır bulunurken taraf avukatları da katılım sağladı.

“ÖLDÜRMEK AMACIYLA HAREKET ETMEDİM”

Sanık Ertekin İ. olay ile ilgili, “Maktulü öldürmek amacıyla hareket etmedim. Maktulün daha önceki davranışlarından dolayı korku halindeydim. Kendisi ile herhangi bir oturmuşluğum yoktur. Zaten bu olay olmasaydı uzaklaşmak için evimi taşıyacaktım. Kendisini silahla gördüğümde korkutmak için yere ateş ettim. Havaya ateş edersem kendimin de yaralanabileceğini düşündüm. Bunun sonucunda yaralanma meydana geldi” dedi. Erdem İ. ise, “Bütün bu olaylar kendisinin silahı çıkarması nedeniyle meydana geldi” ifadelerinde bulundu.

“YASAL SAVUNMA ŞARTLARI”

Mahkeme heyeti Erdem İ. ‘kasten insan öldürme’ suçundan yargılandığı davada olay anında silah çıkartan maktule demir çubukla vurmaktan ibaret olduğu, olayın gelişi dikkate alınarak sanığın yasal savunma şartları altında hareket ettiği belirtilerek beraatına karar verdi. Aynı suçtan yargılanan tutuklu sanık Ertekin İ. hakkında ise mahkeme, sanığın eyleminin maktulden kaynaklanan haksız bir saldırıya karşı gerçekleştirdiği, ancak olay anında mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaştan kaynaklı olarak yasal savunmada sınırı aştığı sonucuna varıldığına kanaat getirerek tahliye edilmesine karar verdi.
# Kocaeli

25 May 2021 - 12:44 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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