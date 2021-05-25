İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tarımsal destek kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesinden hibe olarak getirttiği yüksek verimli sebze fidelerini ilçeleri tek tek gezerek çiftçi ile buluşturdu. Hibe fide olayı kentin bir kesiminden destek alırken, bir kesiminde de tepki aldı. İzmit Belediye Meclisi AKP Meclis Üyesi Şener İnce, tepki gösteren isimler arasında yer aldı. İnce dağıtımın algı olduğunu ifade etti.

“495 EKSİK FİDEM NERDE”

Konu ile ilgili Hürriyet’i eleştiren İnce, “Başkan hanımın Sanki hane başı 500 fide dağıtılmış algısıyla paylaşımı Bir köylümüzün bana attığı İzmit Belediyesinden gelen 5 Fide Köylü kardeşim mesajın devamında da bana şöyle yazmış “Sayın Meclis Üyem! Benim 495 eksik fidem nerede”? Cevap verdim ”Valla ben de köylüyüm, köyde oturuyorum, benim kapıma da 5 adet fide geldi Başka ne diyebilirdim ki? Algıyla şehir yönetmek böyle bir şey olsa gerek “GÜLÜMSE İZMİT”” ifadelerini kullandı.