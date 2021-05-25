Tatil İçin Aklınıza Gelmeyen Seçenekler

Tatil deyince akla ilk olarak deniz, kum ve güneş üçlüsü gelir. Herkes yaz aylarını en iyi şekilde geçirmeye, hayalindeki tatili gerçekleştirmeye çalışır. Kimi zaman ekonomi kimi zaman ise zamanlamadan dolayı o hayal edilen tatil bir türlü gerçekleşmez. Tüm kış mevsiminin yorgunluğunu atmak için planlar yapılan tatiller için akla ilk olarak otel veya pansiyonlar gelir. Kimi aileler aylık veya sezonluk yazlık kiralayarak tüm sezonu bir yerde geçirir. Son yıllarda dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla beraber hijyen şartlarının önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bu nedene yapılması planlanan tatillerde de gidilecek yerin hijyen şartları vazgeçilmez kurallardan biri haline geldi. Oteller ve pansiyonların yerini son yıllarda kiralık villalar almaya başladı. En iyi tatil için kiralık villa seçeneklerini mutlaka gözden geçirin. İster ailenizle ister arkadaşlarınızla veya eşinizle...

Kiralık Villa ile Lüks Tatilin Keyfini Çıkarın

Şimdiye kadar aklınıza gelmediyse veya tercih etmediyseniz kiralık villada tatil yapma seçeneğini değerlendirmenin tam zamanı. Konsept villalar ile aradığınız muhteşem tatili yapabilirsiniz. Yaz aylarının en popüler destinasyonlarından başta Bodrum kiralık villa olmak üzere Antalya, Mersin, İzmir gibi tüm yazlık şehirlerde hatta neredeyse Türkiye’nin dört bir yanında kiralık villa bulabilirsiniz. Balayı villası, muhafazakar villa gibi seçenekler sayesinde içiniz rahat ve keyifli bir şekilde tatilinizi yapabilirsiniz. Deniz seviyorsanız denize sıfır kiralık villa, havuz seviyorsanız havuzlu kiralık villa seçeneklerini gözden geçirebilirsiniz.

Balayı Villası

Otel ve pansiyon seçeneklerini gözden geçirdiniz ama içinize sinmedi mi? Sadece size özel, ikinizden başka kimsenin olmadığı, her anının unutulmaz geçeceği mükemmel balayı tatilini henüz planlayamadınız mı? Balayı villası aradığınız tatil seçeneği! Doğayla iç içe, denize sıfır veya havuzlu villa seçeneklerinden biriyle unutulmaz bir balayı yaşayabilirsiniz. Evlilik süreci meşakkatli ve yorucu bir süreçtir. Ailelerin tanışması, nişan, alışverişler, gelinlik, damatlık, nikah mı düğün mü derken hem fiziken hem de mental olarak her iki taraf için de yoğun bir süreç olur. Evlenmenin en güzel taraflarından biri de balayıdır. Kesinlikle o süreçlerden sonra harika bir balayını hak ettiğinizi unutmayın ve balayı için kendinize cömert davranmayı unutmayın.

Yaşanan onca düğün, nikah, kına, nişan streslerinden uzaklaştığınız eşinize odaklanıp dinleneceğiniz bir taraftan da etrafın tadını çıkaracağınız mükemmel bir tatil için balayı villası tam size göre. Havuzu dışardan görünmeyen villalardan tercih ederek özgürce vakit geçirebilirsiniz. Gece veya gündüz günün herhangi bir saatinde havuza girebilir dilerseniz balayı villasının bahçesinde yıldızların altında birlikte uyuyabilirsiniz. Yeşille mavinin buluştuğu Türkiye’nin harika tatil noktalarından birinde unutulmaz bir balayı tatili yapabilirsiniz. Bodrum kiralık villa, İzmir kiralık villa, Antalya kiralık villa veya Muğla kiralık villa seçenekleri arasında tam aradığınız balayı tatilini yapacağınız villalar sizi bekliyor.

Bodrum kiralık villa gibi tatil bölgelerinden birinde balayı villası kiraladığınızda istediğiniz zaman denizin tadını çıkarabilir, o bölgenin tarihi dokusunu keşfedebileceğiniz bir tur yapabilir, el değmemiş muhteşem ormanlarda doğa yürüyüşü planlayabilirsiniz. Hatta bazı noktalarda safari araçlarıyla tura gidebilirsiniz. Adrenalin tutkunuysan rafting veya yamaç paraşütü yaparak balayınızı daha da unutulmaz kılabilirsiniz. Günün tüm yorgunluğunu ise geri döndüğünüzde balayı villasındaki jakuzide atabilirsiniz. Jakuzili balayı villasında birlikte harika vakit geçireceksiniz.

Bütçenize uygun kiralık balayı villası bulabilirsiniz. 2 veya 4 kişi kapasiteli balayı villasına giderken yanınıza sadece kişisel eşyalarınızı almanız yeterli. Bütçe dostu balayı villası çiftlerin talepleri göz önünde bulundurularak dekora edilip hazırlanmıştır. Doğayla iç içe olan muhteşem deniz manzaralı kiralık balayı villalarında genelde dışarıdan görünmeyen havuzlar vardır. Kışın evlendiyseniz eğer balayı için yaz mevsimini beklemenize hiç gerek yok. Kapalı havuzu olan kış mevsimine özel korunaklı balayı villası bularak yine evlilik telaşının yorgunluğunu üzerinizden atabilirsiniz. Düğün için hazırlıklar yaparken balayınızı planlamayı ertelemeyin. Evet yorucu bir süreçte olabilirsiniz ancak her şey bitip baş başa kaldığınızda balayının kendinizi yenilemek, dinlenmek ve yeni bir başlangıç için ne kadar harika olduğunu yaşayıp hissettiğinizde artık siz de bambaşka biri olacaksınız. Yeni bir başlangıç için dinlenmek ve sıfırlanmak şart. Balayı villasından geçireceğiniz tatil sonrasında dinlenmiş ve evliliğe uyum sağlamış bir çift olarak evinize döneceksiniz.

Muhafazakar Villa

Otel ve pansiyonlardaki ortak kullanım alanlarından hoşlanmıyorsanız, kalabalıkları sevmiyor veya ailenizle sakin bir tatil yapmak istiyorsanız muhafazakar villa seçeneği tam size göre. Kiralık muhafazakar villa seçenekleri ile ailenizle birlikte kafanızın rahat ettiği güzel bir tatil yapabilirsiniz. Gözlerden uzak, korunaklı havuzu dışarıdan görünmeyen muhafazakar villa için küçük bir araştırma yapmanız yeterli. Türkiye’nin tatil noktalarından istediğinizde muhafazakar villa bulabilirsiniz. Küçük, sınırlı ve genelde gürültülü otel odalarından dört duvar arasına sıkışmak istemeyenlerin rahat bir nefes alacağı muhafazakar villa seçeneğinde kendinize özel bahçenizde dilediğiniz gibi vakit geçirebilir, korunaklı havuzunda havuz keyfi yapabilir, korunaklı terasında dilediğiniz gibi güneşlenebilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte gözlerden ve gürültüden uzak harika vakit geçirebilirsiniz.

Otellerin uzun yemek kuyruklarında beklemektense keyifli bir sofrada dilediğiniz gibi hoş sohbetler yapacağınız diğer taraftan da lezzetli yemeklerin tadını çıkarabileceğiniz özel sofralar için bu tarz villalar tam size göre. Doğayla iç içe, içeriği tam donanımlı, eksiksiz ve sadece size özel... Şehrin stresini, iş stresini anında unutup gevşemeye başlayacağınız muhteşem doğa manzaralı kiralık villa bahçesinden ayrılmak istemeyeceksiniz. Sıcak bastığında dışardan görünmeyen havuzunda serinleyebilir, şezlongta dilediğiniz kadar güneşlenebilirsiniz. İsterseniz içeri geçerek klimalı ortamda gününüzü planlayabilir, tercih ettiyseniz kapalı havuzda vakit geçirebilirsiniz. Tüm seçeneklerinizi bir arada bulabileceğiniz unutulmaz bir tatil planlamak sizin elinizde. Kiralık muhafazakar villa seçenekleri için öncelikle gitmek istediğiniz destinasyonu belirlemelisiniz. Sonrasında ise villanızda olmasını istediklerinizi düşünerek arama yapmanız yeterli. Deniz manzarası istiyor musunuz? Kapalı havuzu olsun mu? Şehre mi yakın olsun yoksa doğayla iç içe mi olsun? Gideceğiniz kişi sayısına göre oda sayısını belirlemeniz gerekiyor. 2 kişilik villalardan 8-10 kişinin kalabileceği çok odalı villalara farklı farklı villalar bulabilmeniz mümkün. Aranızda deniz severler varsa denize yürüme mesafesinde villaları tercih ederek hem havuz hem de deniz keyfi yapabilirsiniz. Kendi aracınız varsa kiraladığınız villaya yakın gizli koyları keşfederek yeni yerlerde denize girmenin keyfini sürebilirsiniz.