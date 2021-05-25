“Başkan Durmuş yanlış anlamış, biz de mağduruz”

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanlığı geçtiğimiz günlerde koronavirüs sürecinde etkilenen esnafın sorunlarını dinlemek için esnaf odalarını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında KESOB Başkanı Kadir Durmuş’u da ziyaret eden BBP daha sonra ziyaret ile ilgili basın metni servis etti. BBP tarafından servis edilen metinde Durmuş’un, “Pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesi yardım konusunda hükümetten daha iyi. Yaşanan pandemi sürecinde doğru bir komisyon oluşturulmadı. Tekel bayilerine haksızlık yapıldı. Ayrıca servis araç sahiplerinin almış oldukları hibe destekleri de yersiz. Servisçiler mağduriyet değil, aksine daha kazançlı bir pandemi süreci yaşadılar” dediği ifade edildi.

“BAŞKAN DURMUŞ YANLIŞ ANLAMIŞ”

Durmuş’un açıklamalarına yanıt veren Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Taşçı, “Biz artık okul servisi yapmıyoruz. Daha önceden fabrika servisi ile birlikte okul servisi de yapıyorduk. Yani önceden 10 lira kazanıyorsak şimdi 5 lira kazanıyoruz. Herkesin büyük bir iş kaybı var. Fabrika servislerinde de yüzde 50 taşıma yapabiliyoruz. Servis sayısı çoğaldı ama bu iş kaybını da getirdi. Ben yine tek servis çekiyorum. Kazanç ikiye bölündü. Başkan Kadir Durmuş yanlış anlamış, biz de mağduruz” dedi.

“DEVLETİMİZ UYGUN GÖRDÜYSE”

Tepkilerin gelmesi üzerine sözlerine açıklık getiren Kadir Durmuş, “Ben hibenin yersiz olduğunu söylemedim. Okul servisi yapan esnafımız bu dönemde işlerini yapamadıkları için hibeye daha çok ihtiyacı vardı. Fabrika servisi çeken arkadaşlar, okul servisi çekenlere göre daha şanslıydı. Kahveci esnafına göre servisçi esnafımızın durumu daha iyiydi. Devletimiz hibe desteğini uygun gördüyse bize ne demek düşer” dedi.