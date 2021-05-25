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25 May 2021 - 16:08- Gündem G: 25 May 2021 - 16:13

'Lastik patladı' yalanı ile 24 yolcuyu TEM’in kenarına terk etti

İstanbul’dan Kastamonu ve Sinop’a gitmek için Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünden bilet alan 24 yolcu, lastik patladı bahanesi ile araçtan indirildikleri Kocaeli’de bir dinlenme tesisine terk edildi.
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Edinilen bilgiye göre İstanbul’dan Kamil Koç adlı otobüs firmaya bilet alarak Karabük, Kastamonu ve Sinop illerine gitmek isteyen 24 yolcu, otobüse binerek yolculuğa başladı. Kocaeli TEM Otoyolu Körfez ilçesi sınırlarında seyir halinde olan 16 SLE 24 plakalı otobüsün sürücüsü, aracın arıza yaptığını ve lastiğin patladığını söyleyerek girdiği dinlenme tesisinde aralarında ameliyatlı yaşlıların da bulunduğu yolcularını araçtan indirdi. Bir süre tesiste bekleyen yolcular, otobüsün kendilerini terk ederek yola devam ettiğini fark edince firma yetkililerini aradı. Yolda kalan 24 yolcu, bindikleri otobüsün Kamil Koç firması ile sözleşmesinin bittiği için kendilerini terk ettiğini öğrendi.

“FİRMAYA ZARAR VERMEK İSTİYORMUŞ”

Otobüsten apar topar indirildiklerini söyleyen Hasan Uğuralan adlı yolcu, “Saat 08.00 aracı bu Esenlerden kalkan. Bizi, ‘Lastik arızası var’ diyerek TEM tesislerinde indirdiler. Hiçbir şekilde bize bilgi vermediler, otobüsün çıkıp çıkmadığını söylemediler. Daha sonrasında otobüsten eşyalarımızı atar gibi buraya indirdiler. Sonrasında da çekip gittiler. Sonrasında öğrendiğimiz, bunlar Kamil Koç’la anlaşmalı firmaymış. Bu anlaşmasını yolcular üzerindeyken feshederek firmaya zarar vermek istiyormuş. Türkiye’nin farklı noktalarında da bu işlem gerçekleştiriliyormuş. Biz şu anda ne muhatap ne de diyalog kuracak birini bulabiliyoruz. Gittim şoföre ‘Bizim canımız sana emanet, niye böyle yapıyorsun. Sen bizi götürüp bırakacaksın’ dedim, ‘Ben götürüp bırakamam. Başbakan, Cumhurbaşkanı gelse otobüsü buradan hareket ettiremem’ dedi. Sonra otobüsün arızalı olmadığını öğrendik. 2 saate yaklaştı buradayız biz” dedi.

“BİR YALANLA BURADA MAĞDUR KALDIK”

Otobüs sürücüsünün yalan söyleyerek kendilerini otobüsten indirdiğini dile getiren Makbule İşler ise, “Bir yalanla burada mağdur kaldık. Bir telefon bulduk firma ile görüştük. Otobüs hazırlandı geliyor. Kamil Koç’un çok alakası olduğunu zannetmiyorum” diye konuştu.

“EŞYALARI NASIL HIZLI BIRAKTI, UÇTU GİTTİ”

Otobüs firmasının kendilerini mağdur ettiğini belirten Fikret Aşıkoğlu, “‘Başka araba gelecek’ dedi. Eşyaları nasıl hızlı bıraktı, uçtu gitti yani. Burası terminal değil, yol kenarında apar topar bıraktı bizi. Bunları yaşamak zorunda değiliz ki. Şoför, ‘Burada çalışanım, yolcuları indir dediler ben de onun için indiriyorum’ dedi” şeklinde konuştu.

YOLCULARIN YARDIMINA ÖNCE POLİS SONRA FİRMA YETİŞTİ

Yaklaşık 3.5 saat dinlenme tesisi açık alanında güneş altında kaldırımda bekleyen yolcuların yardımına ise ilk olarak polis ekipleri koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şikayetlerini dinlediği yolculara su ve içecek ikramı yaptı. Bir süre daha bekleyen yolcular, Kamil Koç firması tarafından Yalova’dan gönderilen başka bir otobüse alınarak yolculuklarına devam ettirildi.

# Kocaeli, Körfez, İstanbul

25 May 2021 - 16:08 - Gündem

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