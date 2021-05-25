Kamyonetin çarptığı 2 kadın ağır yaralanınca ortalık karıştı

Kaza, İzmit Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azize D.’ye (48) ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kadına, caddede karşıya geçmek istedikleri sırada, B.T. idaresindeki 41 RY 486 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kadın yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİSE, "TUTANAK" TEPKİSİ

Kaza sonrasında olay yerine gelerek yaralılardan birinin oğlu olduğunu söyleyen bir avukat, kazaya karışan kamyonet sürücüsü B.T. ve polislerle tartıştı. Polislerin olay yerinde hemen tutanak tutmasını ve o tutulan tutanağı almak isteyen şahıs, "Karayolları Trafik Kanunu bilmiyor musun sen? Olay yerinde tutanak tutmaz zorundasın" diyerek polis ekiplerine tepki gösterdi. Polis ekipleri ise çevredeki vatandaşlardan da tepki gören avukat olduğunu belirten şahsa işleyişi anlatarak sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.