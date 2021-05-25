Cihan Hastanesi’ne yeni ortopedist ve diyetisyen

Kocaeli’nde sağlık sektöründe 8. Yılını dolduran İzmit Cihan Hastanesi, pandemi ile mücadeleye karşı kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Cihan Hastanesi’nde Beslenme ve Diyet Polikliniği’nde Diyetisyen Esra Temirkıran ve Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde Op. Dr. Anar Karamov hasta kabulüne başladı.

MİKRO CERRAHİ, KİREÇLENME, PROTEZ AMELİYATLARI

Hasta kabulüne başlayan Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Anar Karamov; omuz, dirsek, el bileği, diz, ayak bileği gibi eklem artroskopik cerrahi işlemleri, artroz - kireçlenme tedavileri, kalça, diz, omuz protezi ameliyatları, spor yaralanmaları takip ve tedavisinin yanı sıra diz işlemlerinde menüsküs yırtığı, ön çapraz bağ, arka çapraz bağ, iç ve dış yan bağ cerrahisi, kıkırdak yaralanmaları tedavisi, diz kapağı çıkıkları cerrahisi ve travma sonrası kırıkların kaynamama, geç kaynama, yanlış kaynamaya bağlı sekellerin tedavileri ile ilgilenecek. Karamov ayrıca sanayi kenti olan bölgemizde en çok ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinden olan mikro cerrahi, el ve üst ekstremite hastalıklarının tedavisi (tendon ve sinir kopmaları, tendon transferleri, sinir transferleri) alanlarında da hizmet verecek.

FAZLA KİLOLARA SON

Özellikle pandemi döneminde hareketsizliğe bağlı olarak alınan kilolar toplum için oldukça sıkıntılı durumlar yaratıyor. Bu anlamda Cihan Hastanesi Beslenme ve Diyet Polikliniğinde göreve başlayan Dyt. Esra Temirkıran; kilo alma ve kilo verme programı, şeker hastalığında (diabetes mellitus) beslenme, hamilelik öncesi ve hamilelikte beslenme, emzirme döneminde beslenme, bebeklerde ek gıdaya geçiş, çocuk ve ergenlikte beslenme, menopoz, sindirim sistemi hastalıkları, onkoloji hastalıkları ve benzeri bir çok hastalığın beslenme programı ile sporcu beslenmesi ve obezite cerrahi hastalarının beslenme programları ile ilgili konularda hizmet verecek.

Op. Dr. Anar Karamov kimdir?

1990 yılında Azerbaycan’da dünyaya gelen KARAMOV, ilk orta ve Lise eğitimini ülkesinde tamamladıktan sonra, 2010 yılında Türkiye’ye gelerek Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimine başladı. 2016 Yılında Tıp Fakültesinden mezun olarak Tıp Doktoru ünvanı alan KARAMOV, aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi, Travmatoloji ve El Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda Uzmanlık Eğitimini başarı ile tamamlayarak, 2021 Mayıs ayı itibariyle Cihan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde Uzman Hekim olarak göreve başladı.

Dyt. Esra Temirkıran kimdir?

İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra 2010 yılında kazanmış olduğu Ege Üniversite Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden 2014 yılında mezun olmuştur. İlk iş yeri olan Özcan Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde alzehimer, demans, als hastalarıyla birebir ilgilenme fırsatı bulmuştur. Aynı zamanda yaşlıların beslenmesi, ihtiyaçları, ve hastalıklarına uygun programlar oluşturma konusunda deneyim sağlamıştır. Daha sonra Ankara Üniversitesi Kurum Mutfağında menü planlama, porsiyon kontrolü, HACCP kurallarının uygulaması ve enerji hesaplanması konusunda Cebeci- Sıhhiye ve Keçiören kampüslerinde sorumlu diyetisyenlik yapmıştır.

Evlilik sebebiyle Kocaeli' de ikamet etmeye başlayarak İzmit'te bireysel danışmanlık ve paket yemek hizmeti veren özel bir merkezde kişiye özel menü planlama, zayıflama, kilo alma ya da hastalık durumda beslenme gibi birçok konuda çalışmıştır. Aynı zamanda Darıca'da spor salonunda, sporcularla çalışma fırsatı bulmuştur. Üniversite ve iş hayatı boyunca çok sayıda eğitim almıştır. Hala kendi branşındaki yenilikleri yakından takip etmektedir. Ve daha sonra 2019 yılında kurucu diyetisyen olarak Esra Temirkıran Beslenme ve Danışmanlık Merkezinde hizmet vermiştir. Beraberinde İzmit'te spor salonunda danışmanlık hizmeti de vermiştir. 2021 Mayıs itibariyle Cihan Hastanesinde göreve başlamıştır.