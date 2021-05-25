Yıldız: “Kimseye hesap verecek değiliz!”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize’ye ziyaret etmesini eleştirmesiyle sosyal medyada gündem oldu. Bahçeli, “İnadına yapar gibi Rize'ye gitmesi yalnızca düşüncesizlikle, sorumsuzlukla, öngörüsüzlükle izah edilemez. Siyasi hayatı kumpaslarla, yalanlarla, çıkar hesaplarıyla heba olmuş bu şahsın Netanyahu benzetmesinden sonra Rize'ye ziyaretinden anlaşılıyor ki baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır" dedi. Bahçeli’nin bu açıklamalarının ardından sosyal medyada gündem yaratan konuyla ilgili İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Ülkede o kadar demokrasi tanımı var ki geldiğimiz son nokta: Sana bana ona buna demokrasi! Seç beğen al. Şimdi de yurtiçinde vize kontrolü yapılıyormuş, haberdar olduk. Siz kontrolsüz açıklamalarınıza devam ededurun. Biz kimseye nereye gidip gitmeyeceğimizin hesabını verecek değiliz!” dedi.