Yıldız: “Kimseye hesap verecek değiliz!”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize’ye ziyaret etmesini eleştirmesiyle sosyal medyada gündem oldu. Bahçeli, “İnadına yapar gibi Rize'ye gitmesi yalnızca düşüncesizlikle, sorumsuzlukla, öngörüsüzlükle izah edilemez. Siyasi hayatı kumpaslarla, yalanlarla, çıkar hesaplarıyla heba olmuş bu şahsın Netanyahu benzetmesinden sonra Rize'ye ziyaretinden anlaşılıyor ki baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır" dedi. Bahçeli’nin bu açıklamalarının ardından sosyal medyada gündem yaratan konuyla ilgili İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Ülkede o kadar demokrasi tanımı var ki geldiğimiz son nokta: Sana bana ona buna demokrasi! Seç beğen al. Şimdi de yurtiçinde vize kontrolü yapılıyormuş, haberdar olduk. Siz kontrolsüz açıklamalarınıza devam ededurun. Biz kimseye nereye gidip gitmeyeceğimizin hesabını verecek değiliz!” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.