CHP’li gençlerden üretime 15 bin fide desteği

CHP Kocaeli Gençlik Kolları öncülüğünde gerçekleşen fide dağıtımına vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Dağıtılan fideler içerisinde ise en çok rağbet gören domates ve salatalık oldu. Kartepe’de gerçekleşen fide dağıtımına CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar ve yönetimi, CHP Kartepe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Keskin ve yönetimi, CHP Gurup Sözcüsü Yakup Kalmuk, CHP CHP Kartepe İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Meclis Üyesi Ayla Aydın Demir, CHP Meclis Üyesi Sabri Soyer, CHP Meclis üyesi Hasan Bayrak ve CHP’li gençler katılım sağladı.

“HİBE DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

CHP Heyeti tüm Kocaeli genelinde yapacağı fide dağıtımına, Kartepe İstasyon Mahallesinde start verdi. Fide dağıtımında patlıcan, domates, sivri biber ve salatalıktan oluşan 15 bin fide dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtım sonrasında açıklamada bulunan CHP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Av. S. Zeki Karakadılar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Öncelikle bizlere bu organizasyonu gerçekleştirmemizde büyük katkı sağlayan Kartepe Belediyesi CHP Meclis Üyesi Eşme Tarım’ın sahibi Hasan Bayrak Abimize teşekkür ediyoruz. Bize binlerce sebze fidesi hibe desteği sağladı.

“GELECEĞİMİZİ ÜRETİM KURTARACAK”

Hem genel tarım politikaları, hem de yaşanan salgın nedeniyle tüm sektörlerde olduğu gibi tarımda da çiftçinin büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Başkan Karakadılar, "Üreten belediye vizyonuyla tüm Türkiye’de verimli fide desteği projelerini devam ettiren CHP’li belediyelerimiz gibi bizler de gençlik kolları olarak üretime ve çiftçimize destek vermek istedik. Kartepe’den başladık ancak tüm ilçelerdeki çiftçilerimizin de hakkı olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla ilçe örgütlerimizle bir araya gelerek, kent genelindeki tüm çiftçimizin bu fırsattan adil bir şekilde yararlanmasını sağlayacağız. Biliyoruz ki geleceğimizi üretmek kurtaracak. Kocaeli’ndeki tüm vatandaşlarımıza fidelerimiz bereketli olsun" dedi.

“KARTEPEMİZE BEREKET GETİRSİN”

CHP Kartepe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Keskin ise; “Kartepe sanayinin, turizmin ve tarımın iç içe olduğu ender ilçelerden biri. Bizler de tarımın daha etkin olduğu ilçe olan Kartepemizden başlamak istedik bu organizasyona. Pandemi ile birlikte toprağın, üretimin kıymetini bir kez daha anladık. Genç- yaşlı, kadın-erkek demeden topraklarımızı değerlendirmek için kollarımızı sıvadık. İnanılmaz güzel bir kalabalık ve ilgiyle karşılaştık. Vatandaşlarımız bu konuda oldukça duyarlıydı. Organizasyona destek sağlayan, katılan ve bizleri alakasıyla onure eden herkese teşekkür ediyor, fidelerimizin Kartepemize bereket getirmesini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu