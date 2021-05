Selanik göçmenlerine ‘Sabetayist’ diyen müftüye Kocaeli’den tepki üstüne tepki

Ramazan Bayramı'nda akrabalarını ziyaret etmek için Sakarya Karasu’ya gelen, Düzce’nin Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, camide vaaz verdi. Soytekinoğlu, Selanik göçmenleriyle ilgili, “Yüzde 90'ı Selanik göçmeni ve sabetayist. Ne demek sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil” dedi. İlçe Müftüsünün açıklamalarına ülke genelinde olduğu gibi kentimizden de birçok isim tepki gösterdi.

“MÜFTÜYE NE OLUYOR?”

Tepki gösteren ilk isimler arasında yer alan Büyükşehir Belediyesi İzmit Koordinatörü Hasan Ayaz paylaşımında, “Bir tarafta Evlad-ı Fatihan, Rumeli-Balkan göçmenlerine ‘Sabetayist-Yahudi’ diyen Akçakoca Müftüsü, diğer tarafta Batı Trakya’da Müslüman Türkleri ‘Yunan’ olarak tanımlayan Miçotakis. Miçotakis'in derdi belli de ecdada küfre kayan Müftü'ye ne oluyor? Bu nasıl bir zihniyettir? Şiddetle kınıyorum” dedi.

“KALBİ ŞEYTANLAŞMIŞ”

AKP İl Yöneticisi Dokuzlar Bakliyat’ın Sahibi Halil Dokuzlar, “Adı din adamı kalbi şeytanlaşmış, toplumu birleştirmesi gerekirken ayrıştıran yaklaşık 500 yıl kadar Rumeli diyarında İslam’ın bayraktarlığını yapmış Rumeli insanına saldıran Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu’nu şiddetle ve esefle kınıyor, ülke insanının birbirine kaynaşması gereken zamanlarda ayrıştırmayı ve ülke içerisinde kaos, kışkırtıcı söylem ve eylemlerde bulunan bu şahsın hangi mihraklara hizmet ettiğinin araştırılıp gerekenin yapılmasını yüce ve aziz Türk milletine arz ederim” dedi.

“FATİHA’NIN ANLAMINI BİLMİYOR”

Eski Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice ise konu ile ilgili, "Demek ki bu müftü Fatiha’nın manasını bilmiyor Namaz kılanlar her rekatta okudukları Fatiha Suresi’nde ‘Din Gününün Sahibi Allah’ tır’ diyor demek ki kararı Allah verecek ona ne oluyor ki" yorumunu yaptı.

“TAM BİR GERİZEKALI”

AKP İzmit Belediye Meclis Üyesi Fikret Hocaoğlu ise, "Bu gerizekalı, genelleme yapmanın ne kadar yanlış sonuçlara götürdüğünün farkında değil. Ebu Cehil Arap’tı o halde bütün Araplar kötüdür demenin sonucu Arap olan Peygamberimize de bulaşır. Tam bir gerizekalı" dedi.

“ŞEREFSİZ”

Akmeşe Yardımlaşma Derneği Başkanı Sebahattin Demiray ise, "Sabetayist sensin şerefsiz, hutbede vaaz veriyorsun Müslümanlıktan haberin yok. Biz dava dedik, başörtüsü dedik, Medreselere özgürlük dedik, Ümmeti Muhammed dedik, Âlem i İslam dedik, Karabağ dedik, Libya Filistin dedik, Mavi Vatan, Ayasofya dedik. Şimdi git uzak ol bizden yorma bizi. Seni Allah’a havale ediyorum. Bizim kadar suç oranı düşük devletine milletine sadık bir Türk millet yoktur. Adalet Bakanlığı kayıtlarında da bu var. Gurur duyarak soluyorum Selanik göçmeni bir as mı as damarlarında Türk kanı taşıtan vatanı için gözünü bile kırpmadan canını verecek ve can alacak bir milletin çocuğuyum. Bizim yüreğimizde korkaklık yok. Bize Allah yeter” dedi.

“SOYTARI TEKİNOĞLU”

Genç İzmitliler Derneği eski Başkanı Samet Şengöz ise Soytarı Tekinoğlu başlığı ile tepki gösterdi. Şengöz paylaşımında, “Kendisine halkın karşısında konuşma yetkisi verilmiş Müftü bey bu meselelere ne yazık ki Fransız kalmıştır. Din adamı olmak sevgi ve kardeşlikten geçerken yine Müftü Bey tarihten ve ilimden uzak köşe başı dedikodusu seviyesindeki cümlelerle ayrışma ve ötekileme dilini kullanarak haddini fazlasıyla aşmıştır. Acilen konuşmasından ötürü vicdanları yaralanan muhacirlerden özür dilenmelidir. Hep birlikte Türkiye olma yolunda mücadele ettiğimiz bu zamanlarda eski Türkiye anlayışıyla cümleler kurmanın kimseye bir faydası da olmayacaktır” şeklinde konuştu.