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25 May 2021 - 16:45- Gündem G: 25 May 2021 - 16:51

Göğsümüzü kabartan öğrenciden Kaymakam Cinbir’e ziyaret

ABD’de düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı RENEGERON ISEF’te can güvenliğine yönelik yaptığı mühendislik projesinde Dünya Birincisi seçilerek göğsümüzü kabartan lise öğrencisi Kerem Bayhan, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir’i makamında ziyaret etti
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2021 yılı mayıs ayında ABD’de düzenlenen, öğrenci yarışmalarının Oscar’ı olarak kabul edilen dünyanın en büyüğü ve en prestijlisi olarak nitelendirilen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı RENEGERON ISEF’te İzmit Bilim ve Sanat Merkezi Fizik Öğretmeni Nefize Tunalı’nın danışmanlığında Galatasaray Lisesi Öğrencisi Kerem Bayhan’ın yaptığı mühendislik projesi, trafik kazalarını önlemek adına gerçekleştirilen can güvenliğine yönelik çalışma ile RENEGERON ISEF Organizasyon Jürisi tarafından yapılan değerlendirmelerde IEEE Foundation Presidents'tan özel ödül kategorisinde Dünya Birinciliği derecesi elde etti. Elde edilen başarı sonrasında İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, BİLSEM Müdürü Aytaç Satıcı ve Danışman Öğretmeni Nefize Tunalı ile birlikte Kerem Bayhan, Kaymakam Şevket Cinbir’i ziyaret etti.

TÜBİTAK TARAFINDAN SEÇİLDİ

Galatasaray Lisesi 11.sınıf öğrencisi Kerem Bayhan, İzmit Bilim ve Sanat Merkezi’nde geliştirdiği kamyonlara arkadan çarpan otomobillerdeki can kaybının azaltılmasını sağlayacak Elektro-Mekanik Çözüm Önerisi adlı projesiyle TÜBİTAK'ın düzenlediği 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Fizik alanında Marmara 1’incisi ve Türkiye 2’ncisi olarak ülkemizi REGENERON ISEF'te temsil etmek üzere TÜBİTAK tarafından seçildi.

“HEPİMİZİ GURURLANDIRMIŞTIR”

Öğretmen Nefize Tunalı ve Kerem Bayhan’ı tebrik eden Kaymakam Cinbir, “Ülkemizi uluslararası bir yarışmada başarıyla temsil eden ve yaptığı projesi birincilik ödülüne layık görülen Kerem’i ve bu süreçte ona rehberlik eden öğretmenimiz Nefize Hanım’ı tebrik ediyorum. Fizik öğretmenimiz Nefize Tunalı’nın danışmanlığında öğrencimiz Kerem Bayhan’ın yaptığı proje ve bu proje ile elde ettiği uluslararası başarı hepimizi gururlandırmıştır” dedi.

“AYDINLIK YARINLARA”

Kaymakam Cinbir, “Her şeyin hızla geliştiği çağımızda bilim ve teknolojide, sanayide, sanatta aslında her alanda gençlerimizin enerjisi ve heyecanı ile arzu ve hayallerine ihtiyacımız var. Ülkemizi yeni ufuklara, aydınlık yarınlara Kerem Bayhan gibi gençlerimizin bu örnekteki gibi buluşları, hayalleri azim ve kararlılıkları taşıyacaktır. Bize düşen gençlerimize ve çocuklarımıza yüksek nitelikli ve karakterli bireyler olarak yetişmeleri için imkan sağlamaktır” dedi. Öğretmen Tunalı ile öğrenci Bayhan’a kitap hediye ederek başarılarının devamını diledi.
# İzmit, eğitim

25 May 2021 - 16:45 - Gündem

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