Dehşet veren kaza saniye saniye kamerada

Kaza, İzmit Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azize D.'ye (48) ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kadına, caddede karşıdan karşıya geçmek istedikleri sırada, B.T. idaresindeki 41 RY 486 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 kadın yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ellerinde alışveriş poşeti bulunan Azize D. ve yanındaki kadının yan yana yürüdüğü sırada kamyonetin çarptığı, çarpmanın şiddetiyle kadınların ellerindeki karpuz ve alışveriş poşetlerinin savrulduğu, kazayı gören vatandaşların ise yardım için koştukları görülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.