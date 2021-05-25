15 yıl ile aranan şahıs gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğümü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dolandırıcılık suçundan toplam 15 yıl 8 Ay hapis cezasına çarptırılan M.Ç., hakkında verilen kararın onanmasının ardından aranmaya başlandı. Aranan M.Ç. polis ekipleri tarafından Darıca'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.