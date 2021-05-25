Emniyet minibüsün içinde 44 göçmen yakaladı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında 25 Mayıs günü durdurulan bir minibüs içinde yapılan aramalarda ellerinde herhangi bir geçerli belgesi bulunmayan 27 Suriye, 9 Filistin, 6 Bangladeş ve 2 Eritre (Afrika) uyruklu toplam 44 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü R.H. isimli şahıs ve diğer 44 göçmen gözaltına alınırken R.H. tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Düzensiz göçmenler ise sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.