Haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı. Kocaeli'de geçen hafta açıklanan verilerde haftalık vaka sayısı 154,46 olarak açınlanmıştı. Bu haftanın verilerine göre ise düşüş sağlayarak 130,73'e gerilediği görüldü. Koca, paylaşımında “Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor” mesajına yer verdi.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Bakan Koca, Twitter hesabından geçen haftaya göre 100 binde vaka sayısı en çok azalan illeri de paylaştı. Koca’nın paylaşımına göre, vaka sayısı en çok azalan iller Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı, Karaman, Çankırı, Giresun, Nevşehir, Çanakkale ve Rize oldu.