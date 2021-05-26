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26 May 2021 - 00:50- Gündem G: 26 May 2021 - 00:54

İBB ve İzmit Belediyesi ’Çınar’ sloganıyla bir projeye daha imza attı

İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM A.Ş arasında geliştirilen işbirliği ile yeni bir şehir yaşam kartı olacak ‘Çınar Kart’ için imzalar atıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM A.Ş ve İzmit Belediyesi, her iki şehirde kullanılabilecek, toplu ulaşımdan alışverişe kadar hem vatandaşa hem de esnafa fayda sağlayacak olan ‘Çınar Kart’ projesinde imzaları bugün attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı’nda gerçekleşen imza törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, BELBİM A.Ş Genel Müdürü Yücel Karadeniz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse ve İzmit Belediye Meclis Üyesi Çetin Sarıca katıldı. 

ESNAFA DESTEK

İmza töreninde konuşan Başkan Hürriyet, “Çınar Kart hem personelimizin giriş çıkışlarda kullanacağı hem de tüm vatandaşlarımızın ulaşım ve alışverişlerde kullanabileceği bir şehir kartı. Çınar kart ile anlaşmalı olacağımız esnaflarımıza da katkı sağlamış olacağız. Çınar Kart ile vatandaşlarımız sosyal, sportif ve kültürel bütün aktivitelerimizden indirimli veya ücretsiz şekilde faydalanabilecek. Daha da önemlisi İstanbul’da İstanbulkartın geçtiği her yerde bizim Çınar Kartımız da geçerli olacak. 

BİRÇOK HİZMETTEN FAYDALANILACAK

Kocaeli Üniversitesi’nde 80 bin öğrencimiz var. Öğrencilerimizin çoğu İstanbul’da ikamet ediyor. Dolayısıyla İstanbullu öğrencilerimiz ekstra bir kart almadan Çınar Kart ile hem İstanbul’da hem İzmit’te ulaşım dâhil olmak birçok hizmetten faydalanabilecek. SARBAŞ, BEKAŞ ve belediyemizle ciddi bir çalışma yürütüldü. Biz de ilçe belediyesi olarak güzel bir teknolojik çalışma yapmış olduk. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve BELBİM Genel Müdürümüz Yücel Karadeniz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BİN 41’İNCİ ÜYEYE EKREM BAŞKANDAN KAHVE

İstanbul Büyükşehir Belediye İştiraklerinden BELBİM A.Ş ve İzmit Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen Çınar Kart protokolü imza törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çınar Karta üye olan bin 41’inci kişiyle kahve içeceğinin sözünü verdi. İzmit Belediyesi ile projelerine devam edeceklerini belirten Başkan İmamoğlu, Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’deki tüm belediyelere de kapısının açık olduğunu söyledi. 

ÇINAR KART NEDİR?

Çınar Kart, İzmit Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan BELBİM AŞ işbirliği ile hayata geçirilen, tüm İzmitlilere alışveriş ve indirim olanakları sunan,banka kartı özelliği taşıyan geniş kapsamlı bir elektronik para kart olma özelliği taşıyor.

Çınar Kart, İzmitteki marketlerde, müzelerde, eğlence sektöründe, restaurantlarda ve daha birçok alanda İzmitlilere pratik ve güvenli alışveriş imkânı sunuyor. Aynı zamanda sosyal yardımın saygın bir hassasiyetle gerçekleştirilmesine ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılırken yaşanabilecek karışıklığın ortadan kaldırılmasına aracılık edecek bir çözüm ortağıdır.

İzmit Belediyesi Çınar Kart’ın hızlı ve güvenli ödeme olanağı ile konforu arttırmayı, şehir yaşamını kolaylaştırmayı ve katma değer oluşturacak yeni projelerle aile bütçesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Çınar Kart, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait İstanbulkart ile aynı özelliklere sahip olacak ve tüm noktalarda İstanbulkartla aynı şekilde kullanılabilecek.

ÇINAR KART İLE NELER YAPABİLİRSİNİZ?

İzmit Belediyesi Çınar Kart ile ihtiyaç sahibi ailelerin gıda, giyim, kırtasiye ve benzeri tüm ihtiyaçlarını daha modern bir anlayışla karşılama imkânı sağlayacak.

Tüm İzmitliler gereksinim duydukları ürünleri kendileri seçerek alışveriş yapma imkânı bulacak.

İzmit Belediyesi memur personeli İzmitte bulunan cafe, lokanta,restaurant ve benzeri yerlerde yemek yeme imkanına sahip olacak.
Kart sahipleri kent esnafından anlaşmalı markalarda akaryakıt, giyim gibi alanlarda indirimli alışveriş imkanına kavuşacak.

Bİ’taksi uygulamasıyla kart sahipleri anlaşmalı taksi duraklarında indirimli yolculuk yapabilecek.

İzmitliler İzmit Belediyesine ait Halk Marketten yapılacak alışverişlerde belirlenecek oranda indirim alabilecek.

Ev hanımları da el emeği üretimlerinde Çınar Kart desteği alacak.

Tüm öğrenciler İzmit Belediyesi Çetin Emeç Kütüphanesinde Çınar Kart ayrıcalığını yaşayacak.

İzmit halkı İzmit Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilecek olan şehir içi ve şehir dışı kültür gezilerinde Çınar Kart ile indirim imkânı bulacak.

ÇINAR KART NEREDEN ALINIR?

Tüm İzmitliler kentin belli noktalarında kurulacak İzmit Belediyesine ait satış ve dolum noktalarından Çınar Kart’a ulaşabilecek. Ayrıca Çınar Kart ile ilgili tüm soru, şikayet ve dileklerini ileterek her türlü desteği alabilecek.

# İstanbul, Kocaeli, İzmit, Büyükşehir, destek, ulaşım, aile

26 May 2021 - 00:50 - Gündem

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