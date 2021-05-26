Ücretsiz nikah salonları hizmete devam edecek

Halkın önemli anlarında yanlarına olmaya özen gösteren ve özel zamanlarında vatandaşına destek olduğunu ortaya koyan İzmit Belediyesinin ücretsiz nikah salonu uygulaması sürüyor. Göreve geldikten sonra bütün nikah salonlarını 1 TL gibi sembolik rakamla evlenecek çiftlere açan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in bu desteğinden şu ana kadar 2 bin 717 çift yararlandı.

1 HAZİRAN’A KADAR YOK

Yaşamlarını birleştirmek isteyen vatandaşlar İzmit Belediyesinin evlendirme hizmeti verdiği Yunus Emre Kültür Merkezi, Alikahya, Erol Olçok, Necati Gençoğlu, Ayazma ve Şehit Ramazan Sarıkaya kültür merkezlerinden 1 TL’ye yararlanıyor. Öte yandan şehit yakınları, gazi, dul, yetim ve engelli vatandaşlar ise nikah salonlarından tamamen ücretsiz olarak faydalanıyor. 1 Haziran’a kadar pandemi nedeniyle durdurulan nikah işlemlerinin, sonraki tarihte yeniden başlaması bekleniyor.

2 BİN 717 ÇİFT YARARLANDI

İzmit Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Evlendirme Birimi’nin uzun yıllardır evlendirme memuru olarak çalışan ve kıydığı nikâhlarla çiftlerin mutlu günlerini imza altına alan Fikri Sever, “İzmit Belediyemize bağlı 6 adet nikah ve düğün salonumuz bulunuyor. İster düğün, ister nikah olsun başkanımız Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in takdiri ve meclis kararı ile bu salonlardan yararlanmanın bedeli 1 TL’ye düşürülmüştü. Vatandaşlarımızda büyük bir sevgi uyandıran bu uygulamayla 2 bin 717 çift dünya evine girdi.

MUTLULUKLAR DİLİYORUZ

İnsanlar düğün ve nikah yaparken masrafları çok oluyor. Bununla birlikte salon kirasının 1 TL olduğunu öğrenince büyük bir memnuniyet duyuyorlar. Yaklaşık 2 yıldır devam eden nikahlarımız 1 TL uygulamasıyla devam ediyor. Pandemi dolayısıyla 1 Hazirana kadar nikahlarımız ertelendi. Çok acil, çok sıkıntılı olan nikahlarımızı 2 şahit ile kıymaya devam ediyoruz. 1 Hazirandan sonra nikahların ve düğünlerin açılacağını düşünüyoruz. Evlenecek kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz” şeklinde konuştu.