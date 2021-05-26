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26 May 2021 - 00:55- Gündem G: 26 May 2021 - 00:57

Ekolojik Yaşam Bahçesi İzmit’e nefes aldıracak

Halkın nefes alacağı ve huzur bulacağı alanları arttıran İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kısa süre sonra açılışa hazırlanan tasarruflu Ekolojik Yaşam Bahçesi’nin halkı mutlu edeceğini kaydetti
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmitlilerin hayatına dokunacak projeleri birer birer açmaya hazırlanıyor. Yapımında son aşamaya gelinen projeleri yerinde inceleyen başkan Hürriyet, kısa süre sonra açılışı yapılacak olan Çayırköy Mahallesi’ndeki Ekolojik Yaşam Bahçesi’ni de gezerek çalışmaları yerinde inceledi. Hürriyet’e incelemelerinde; başkan yardımcıları Sibel Solakoğlu ve Cem Güler, Meclis Üyesi ve Muhtarlar Masası Koordinatörü Süleyman Şen, belediye koordinatörü Ozan Aksu ile Çayırköy Mahalle Muhtarı Aşır Akbaba eşlik etti. 

NEFES ALANI OLACAK

Üretimin ve tasarrufun kıymetini vurgulayan örnek çalışmalara imza atan başkan Fatma Kaplan Hürriyet, halka açık olarak pratik uygulama alanı sunacak olan Ekolojik Yaşam Bahçesi’ndeki düzenlemeler, sosyal alanlar ve bitki popülasyonuyla yakından ilgileniyor. Sürdürülebilir çevre ve kalkınma prensipleri doğrultusunda tasarlanan, enerjisini güneş enerjisinden alan tasarruflu Yaşam Bahçesi, hizmete girdiğinde İzmitlilerin huzur ve stresinden arınma alanı olacak. 

KISA SÜREDE BİTECEK

İzmit’in yeşillendirilmesi ve güzelleştirilmesinde belediyenin kendi üretimi olan bitkilerin kullanılmasını tercih eden ve bu yolla da belediye kasasından yapılan harcamaları azaltan Hürriyet, kentteki peyzaj çalışmalarında kullanılan bitkilerin yetiştirildiği Üretim Serası’nı da gezdi. İzmit’in dışa bağımlılığını azaltan üretim bahçesindeki yetiştirilen bitkilerle ilgili bilgi alan Başkan Hürriyet, Ekolojik Yaşam Bahçesi’nde devam eden çalışmaların kısa sürede biteceğinin müjdesini verdi. 

ÖĞRENCİLERE PRATİK 

Sulama sistemi ile ahşap oturma gruplarının montajı ve bitkilendirme çalışmalarının devam ettiği Yaşam Bahçesi’nde köylerden toplanan ata tohumlarının muhafaza edileceği tohum deposu da yer alacak. Yaşam Bahçesi açıldıktan sonra özellikle öğrencilerin patik uygulamalar ile üretim konusunda deneyim sahibi olmaları açısından da büyük önem taşıyacak.  

TASARRUFLA AYDINLANIYOR

Bin 8 metrekare sera, 120 metrekare otopark, 2 bin 562 metrekare sert zemin, 4 bin metrekare yeşil alanla birlikte toplam 7 bin 810 metrekare alana sahip olan Yaşam Bahçesi’nde İzmitliler günün stresinden ve yorgunluğundan uzaklaşacak. Yaşam Bahçesi ayrıca İzmit Belediyesinin tasarruf hamlelerinden biri olan güneş enerjili aydınlatma panelleriyle 7 gün, 24 saat ücretsiz olarak aydınlatılacak.
# İzmit

26 May 2021 - 00:55 - Gündem

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