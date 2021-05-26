Kereste fabrikası alev alev yandı! Maddi hasar büyük...

Olay, Gebze Balçık Mahallesi’nde bulunan bir kereste fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kereste fabrikasında çalışan yabancı uyruklu işçilerin kaldığı fabrikanın bitişiğindeki lojmanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın önce lojmanı sardı, sonra fabrikaya sıçradı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında lojman tamamen kullanılmaz hale gelirken, fabrikada da büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.