Kereste fabrikası alev alev yandı! Maddi hasar büyük...

Olay, Gebze Balçık Mahallesi’nde bulunan bir kereste fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kereste fabrikasında çalışan yabancı uyruklu işçilerin kaldığı fabrikanın bitişiğindeki lojmanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın önce lojmanı sardı, sonra fabrikaya sıçradı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında lojman tamamen kullanılmaz hale gelirken, fabrikada da büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.