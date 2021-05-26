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26 May 2021 - 09:50- Gündem G: 26 May 2021 - 09:59

SEDAŞ’ta öncelik iş sağlığı ve güvenliğinde

Hayatın her alanına enerji katan SEDAŞ, çalışanların sağlığı ve güvenliği için en üst düzeyde tedbir almaya öncelik veriyor. Bu alanda hayata geçirilen projeler ve yıl boyu süren eğitimler sayesinde sahada olumsuz durumların yaşanması engelleniyor.

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Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’yi içine alan 20 bin kilometrekarelik alanda 3,7 milyon nüfus ve 1,9 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), iş sağlığı ve güvenliğini (İSG) çalışmalarında hep öncelikli tutuyor.  Elektrik tüketilen her yerde gece gündüz görev başında olan 1.714 SEDAŞ’lı, titiz çalışmalar sonucu belirlenen İSG tedbirlerini uygulayarak sahada yaşanabilecek risk ve tehlikeleri en aza indiriyor.

ÇALIŞANLAR, VATANDAŞLAR VE BÜTÜN CANLILAR İÇİN ÖNLEM ALINIYOR

Elektrik hizmetinin kesintiye uğramaması adına günün her saati nöbette olan SEDAŞ ekiplerinin iş kazası veya meslek hastalarından korunabilmeleri adına titizlikle belirlenmiş önlemler devreye alınıyor. Bu kapsamda hayata geçirilen projeler sayesinde gerek SEDAŞ çalışanlarının gerekse vatandaşların ve hayvan dostlarımızın can güvenliğinin sağlanmasına öncelik veriliyor. Yıl boyunca toplamda 16.624 saat iş güvenliği eğitimi alan her kademeden SEDAŞ’lı, İSG kültürünü benimseyerek çalışmalarına yansıtıyor.

TÜM ÇALIŞANLAR ONLİNE ETKİNLİKTE BULUŞTU

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında bu yıl ilk defa düzenlenen “Mutlu Yarınlar” isimli etkinlikte bütün çalışanlar bir araya geldi. Online gerçekleşen buluşmada, şirket içinde En İyi Öneri Ödülleri, Altın Baret Ödülleri ve Bilgi Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliğinin çocuklar tarafından anlatıldığı tasarım etkinliğinde üretilen materyaller de gösterime sunuldu.

“ENERJİ SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KRİTİK”

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, enerji sektöründe iş güvenliği farkındalığının yaygınlaşmasının önemli olduğunu söyledi. Elektrik dağıtım faaliyetleri esnasında gerekli tedbirlerin eksiksiz uygulanması gerektiğini belirten Odyakmaz; “Enerji nakil hatları, trafo ve şebekeler nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlike ve risklerin önceden saptanıp kontrol altında tutulması kritik önemde. SEDAŞ olarak, bu tür durumlara karşı periyodik olarak analiz süreçleri yürütüyor ve önleyici tedbirlerimizi hassasiyetle belirliyoruz. Sahadaki arkadaşlarımızdan yöneticilerimize dek tüm SEDAŞ’lılar iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri alarak İSG’yi kurum kültürümüzün ayrılmaz parçası olarak kabul ediyorlar. Özellikle pandemi süreci boyunca aldığımız tedbirler sayesinde SEDAŞ bünyesinde olumsuz bir durumun yaşanmamış olması bizleri mutlu etti. ‘Mutlu Yarınlar’ etkinliğimizde ödül kazanan ve yarışmalara katılan tüm arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.
# Kocaeli

26 May 2021 - 09:50 - Gündem

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