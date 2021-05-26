Kartepe’nin yeni kahramanları

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri titiz çalışma ile Kartepeli kahramanlara iki yeni çizgi kahraman ile tanıştırdı. 23 Nisan’da çocukları sevindirmek için ilk kez dağıtımı yapılan, Kartepe’nin yeni çizgi karakterleri “Kiraz ile Kestane” Ramazan Bayramı öncesinde de tüm çocuklarla buluşmaya devam edecek.

6-9 YAŞ GRUBUNA

Çocuklara okumayı sevdirme ve okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla yola çıkan Kartepe Belediyesi, uzman kadrosu ile hazırlanan “Kiraz ile Kestane” kültür yayını olarak Kartepeli çocuklara ulaşmaya başladı. Yeni kahramanlar ile 6-9 yaş Kartepeli miniklerin bakış açısını genişletecek, merak ve keşfetme duygusunu geliştirecek, aynı zamanda yaratıcılığına katkıda bulunacak ve farklı kültürleri tanımasına, bilmediklerini keşfetmesine yardımcı olması hedefleniyor.

YENİ MACERALAR

Kartepe Belediyesi’nin yeni kahramanları “Kiraz ile Kestane” ilk sayısında Kırmızı Kahramanlar ile çıkarken, ikinci sayısında Covid-19’a tedbirlere dikkat çekmek amacıyla “Hijyen Takımı” adıyla Kartepeli miniklere ulaşacak. Daha sonra “Kiraz ile Kestane” Gezegen Koruyucuları, Kitaptaki Kurt, Zaman Yolcuları, En Mutlu Gün ve Yıl Sonu Gösterileri hikayeleri ile Kartepeli miniklere yeni maceralar sunacak.

KOCAMAN; ÇOCUKLARIMIZ KIYMETLİMİZ

Çocuklarımız kıymetlimiz diyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Onların beden sağlığı kadar ruh sağlığı da çok önemli. İyi yetişmelerinde, mutlu olmaları için çabamız, gayretimiz hiçbir zaman son bulmayacak. Yüzlerini güldürmek, eğlenirken öğrenmelerini sağlamak istedik. İlk sayımız çok sevildi. Devamı gelecek” açıklamasında bulundu.