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26 May 2021 - 10:05- Gündem G: 26 May 2021 - 10:09

Kademeli normalleşme sonrası neler olacak? Bilim Kurulu, bugün toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda, 1 Haziran'dan sonra kademeli normalleşmenin nasıl devam edeceği ve tedbirlerin daha da esneyip esnetilemeyeceği ele alınacak. Koca, saat 18.00'de YouTube üzerinden açıklama yapacak.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki  Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 16.30'da yapılacak. Toplantının gündeminde ise 1 Haziran'da sona erecek olan kademeli normalleşme verileri ve sonrasında nasıl bir yol haritası izleneceği olacak. Toplantıda ayrıca azalan vaka sayıları, Türkiye'nin aşı tedariki ve aşılama takvimi de görüşülecek.

BAKAN KOCA, 18.00'DE KONUŞACAK

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacaktır."

TAVSİYE KARARLARI KABİNE'YE İLETİLECEK

Bu toplantıda alınan tavsiye kararlarının Kabine'ye iletilmesi ve pazartesi günü yapılacak olan Kabine toplantısında da yeni döneme dair alınan kararların açıklanması bekleniyor.

"NORMALE DÖNMEK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bundan sonraki süreçte vatandaşı hızla aşıyla buluşturmak istediklerini belirterek, "Biz artık hastalığı tanıyoruz. Artık tedavi protokolleri oturdu, sağlık altyapımızı nasıl yönetebileceğimizi biliyoruz ve özellikle bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz ve normale dönmek için çaba sarf ediyor olacağız." demişti.

# açıklama, koronavirüs, vaka sayıları

26 May 2021 - 10:05 - Gündem

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