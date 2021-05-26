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26 May 2021 - 10:28- Gündem G: 26 May 2021 - 10:30

KSO Başkanı Zeytinoğlu’ndan ‘aşı’ vurgusu

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın getirteceği yeni doz aşılarla birlikte çalışan kesimin ivedilikle aşılanması gerektiği çağrısında bulundu
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ekotürk ekranlarında canlı olarak yayınlanan Gün Ortası programına konuk oldu. Ahu Orakçıoğlu’nun sunduğu programda  konu Türkiye-AB ilişkileri idi.  Gümrük Birliği’nin  güncellenmesi, vize serbestisi ve AB Yeşil Mutabakatı’nın sanayiciye yansımalarının da ele alındığı programa Başkan Zeytinoğlu’nun çalışan kesimin aşılanmasına yönelik sözleri damga vurdu.

DEMOKRASİ EKSİKLİĞİ

Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirerek konuşmasına başlayan Başkan Zeytinoğlu,“Ülkemizin geleceği AB ile entegrasyondan geçiyor” dedi, sanaycileri en çok zorlayan konu olan Gümrük Birliği’ndeki aksaklıklara değindi. Başkan Zeytinoğlu, “AB’nin 3. ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmaları rekabet gücümüzü etkiliyor. Bu bir demokrasi eksikliğidir” dedi, bu anlaşmalarda Türkiye’nin de masada olmasının önemli olduğunu söyledi. Gümrük Birliği’nde modernizasyonun şart olduğunu hatırlatan Başkan Zeytinoğlu, “İşlenmiş sanayi ürünlerini kapsayan Gümrük Birliği’nin tarım, hizmet sektörü ve kamu alımlarını da kapsaması Türkiye’nin dünyadaki rekabet gücünü artırması yönünden faydalı olacak” ifadelerini kullandı.

YEŞİL MUTABAKAT ÖNEMLİ

Vize serbestisi hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine, Türk halkının yıllık 100 milyon Avro’ya yakın vize vergisi ödediğini belirten Başkan Zeytinoğlu,  vize serbestisi noktasında Türk vatandaşlarına uygulanan çifte standardın ortadan kaldırılması için iki tarafın da gerekli adımları atmasını beklediklerini ifade etti. Sanayicileri yakında ilgilendiren  AB Yeşil Mutabakat konusuna da değinen Başkan Zeytinoğlu, “ Yeşil Mutabakat ileri teknolojik üretimi vaat eden bir süreç. Elbette sanayiciler için maliyetli olacak ancak bu yoldan dönmemeli, uyuma geç kalmamalıyız. Aday ülke olarak AB fonlarından faydalanarak bu dönüşümü sağlamalıyız. İKV ve TOBB olarak bu sürece uyum sağlanması açısında sanayicimize gerekli eğitimleri veriyor, bilgilendirmeleri yapıyoruz” diye konuştu.

200 MİLYARLIK HEDEF

Başkan Zeytinoğlu, güncel konulara dair fikirlerini paylaştıktan sonra Kocaeli sanayisinin verileri hakkında da kısa bir değerlendirme yaptı. Pandemi sürecinin yarattığı sıkıntılara rağmen ciddi bir ihracat rekoru kırıldığını belirten Başkan Zeytinoğlu, “Son 6 ayda Türkiye ihracatı görülmemiş bir rekor kırıyor.  Yılı 200 milyar dolarlık bir ihracatla kapatacağımıza inanıyorum” dedi. Üretimin aksamadan devam etmesi ve artmakta olan ihracatın devamı için aşılamanın çok kritik olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Zeytinoğlu şunları söyledi:

ÇALIŞANLAR AŞILANSIN!

“İşçilerimizin temaslı olma oranı çok yüksek çünkü aynı yemekhaneleri ve aynı servisleri  paylaşıyorlar. Bu nedenle bir an önce aşılanmalarını kritik buluyoruz. Geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı Kocaeli’yi pilot il olarak belirlemiş ve bizler de çalışanlarımız arasında COVID tanı testini yaygınlaştırarak hastalığın bulaşı oranını düşürmeye çalışmıştık. Bu olumlu seyrin devamı açısından yeni doz aşılarla birlikte çalışan kesimin hızlı bir şekilde aşılanmasını, üretimin ve artmakta olan ihracatın tüm potansiyeline ulaşması için çok değerli buluyorum.”

# Kocaeli

26 May 2021 - 10:28 - Gündem

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