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26 May 2021 - 10:31- Ekonomi G: 26 May 2021 - 10:34

Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı

Ons altın fiyatı, ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelen açıklamalarla ocak ayı başından sonra ilk defa 1900 dolar seviyesini aştı. Gram altın, dolar/TL'deki yükselişin de katkısıyla 6 ay önceki zirveye yaklaştı.
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Altının ons fiyatı, dün akşam 1900 doları aşarak son dört ayın zirvesine yükseldi. Mart sonunda 1700 doların altında olan ons altın fiyatı, nisanda yükselişe geçti ve bugün 1907 doları gördü. Mayıs ayında ons altında değer artışı yüzde 7,8'e ulaştı ve Temmuz 2020 sonrasındaki en yüksek aylık artışa imza atıldı. Ons altın, en son bu yılın ocak ayı başında 1900 doların üstünde yer almıştı. Böylece altında bu yılki kayıplar silinmiş oldu.

FED’DEN GELEN AÇIKLAMALAR YÜKSELTTİ

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen ve enflasyondaki artışın geçici olduğuna işaret eden açıklamalar ile Hazine tahvil faizlerindeki gerileme, ons altın fiyatlarını da yükseltti. Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Yahoo Finance ile gerçekleştirdiği röportajda enflasyon sinyallerinin büyük oranda geçici olacağını belirtti. Bu da Fed'den gelen daha önceki güvercin mesajlarla birlikte tahvil faizlerini aşağı yönlü baskıladı.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi haftaya yüzde 1,62 seviyesinde başladıktan sonra Fed'in güvercin tutumuyla yüzde 1,57 seviyesine geriledi. Dolardaki zayıflık ve Hazine tahvil faizlerindeki gerileme, altına yönelik talebi artırdı. Küresel ekonominin pandemiden çıkışına dair belirsizlikler de güvenli liman olarak değerlendirilen altına dönük talebi pozitif etkiledi.

GRAM ALTINDA SERT YÜKSELİŞ

Dolar/TL'deki artışa ons altın fiyatlarındaki artış da eklenince, gram altın fiyatı da sert yükseldi. 19 Mart'ta 404 TL olan gram altın, bugün 518 TL'ye yükseldi. Yaklaşık iki aylık dönemde gram altındaki yükseliş, yüzde 28'i buldu. Gram altın, dolar/TL'nin 8,57 ile rekor kırdığı ve ons altın fiyatının 1.950 dolar olduğu 6 Kasım 2020'de 534 TL'ye ulaşarak tüm zamanların zirvesini görmüştü. Sonrasında şubatta ise hem ons altında hem de dolar/TL kurundaki düşüşle gram altında 400 TL'nin altı seviyeler test edilmişti.

26 May 2021 - 10:31 - Ekonomi

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