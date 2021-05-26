İzmit’in Genç Çınarları kapı kapı gezerek vatandaşı dinleyecek

İzmit Belediyesi ve vatandaşlar arasında bir köprü vazifesi görecek olan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı İzmit’in Genç Çınarları çalışmalarını hızlandırdı. İzmit’in Genç Çınarları kentin dört bir tarafını kapı kapı gezerek vatandaşların talep, şikâyet ve önerilerini dinleyecek. Böylece İzmit Belediyesi hizmetlerini vatandaşlara çok daha hızlı şekilde ulaştıracak.

DAHA HIZLI İLETİŞİM DAHA HIZLI ÇÖZÜM

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Bünyesinde faaliyet gösteren ve Ramazan ayında sıcak yemek dağıtımı, gıda kolisi dağıtımı ve Kocaelispor hediyelerinin dağıtımını gerçekleştiren İzmit’in Genç Çınarları, vatandaşla daha hızlı iletişim kurabilmek ve daha hızlı çözüm üretebilmek adına kapı kapı gezerek talep ve önerileri dinleyecek. Bu kapsamda ekip mahalle ziyaretlerine Yenişehir Mahallesi ile başlayacak. Yenişehir Mahalle Muhtarı Salih Çuman ile görüşmelerini gerçekleştiren ekip, Yenişehir Mahallesi’nde çalınmadık kapı bırakmayacak.