Öztürk ”işletmelerin ilave desteklere de ihtiyacı vardır’’

Öztürk normalleşme ile birlikte işletmelere sağlanacak olan desteklerin çok önemli olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı hibe ve nefes kredisi, zor durumda olan işletmelerimize umut kaynağı olmuştur. Salgın nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan firmalarımızın nefes kredisinin önemli katkısı olacağını ancak yeni desteklere de ihtiyaç olduğunu vurguladı.

ÖZTÜRK ‘’NEFES KREDİSİNE EN ÜST SEVİYEDE KAYNAK AKTARACAĞIZ’’

Yaptığı açıklamada nefes kredisinin önemine değinen Öztürk ‘’TOBB girişimi, hazine ve maliye bakanlığı ile ticaret bakanlığı desteğiyle çalışmaları başlatılan nefes kredisi için TOBB ve 365 oda/borsamızın kaynaklarını seferber etti. 17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme sürecinin başladığına dikkat çeken Öztürk “pandeminin yıkıcı etkilerini sürdürdüğü bir dönemde iş dünyası olarak sunduğumuz birçok talep sayın cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla karşılık buldu. Böylesine zor bir süreçte hibe ve nefes kredisi gibi dinamiklerin harekete geçirilmesi KOBİ’lerimiz için büyük önem arz ediyor. Bu dönemde üye firmalarımızın uygun maliyet ve ödeme şartlarıyla nakit ihtiyacını giderebilmek için körfez ticaret odası olarak biz de 2020 yılı nefes kredisinde olduğu gibi 2021 yılı nefes kredisi sürecinde de en üst seviyede kaynak aktaracağız’ ’dedi.

VERGİ VE PRİM BORÇLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ VARDIR

2020 yılının mart ayında başlayan ve etkileri halen devam eden covıd-19 salgını nedeniyle faaliyetlerini sınırlandıran ya da kapanmak zorunda kalan işletmelerin yükümlülüklerini yerine getiremediğine işaret eden Öztürk, “bu kapsamda talebimiz vergi ve prim borçlarının ötelenmesidir. Bu desteğin işletmelerimizin içinde bulundukları zorluklardan hızla kurtulmasına olanak sağlayacaktır.” dedi. İlave desteklerin hayata geçirilmesini bekliyoruz körfez ticaret odası başkanı Öztürk özellikle ‘’yeme-içme sektörünün pandeminin başından bu yana kapalı olduğuna dikkat çekerek, sektördeki firmaların salgın döneminde en fazla zarara uğrayan kesim olduğunu söyledi. Öncelikli olarak kafe, restoran işletmelerimizin açık alanda servis yapabilecek şekilde açılması; otel ve düğün salonlarının ise açılma tarihlerinin ilan edilmesi sektörün faaliyetlerinin planlanması açısından öncelikli konular arasında yer almaktadır’ ’dedi. Ayrıca turizm ve seyahat acenteleri ile eğitim sektörü için de özel desteklere ihtiyaç duyulduğunu bu konunun da hızla çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen Öztürk pandemi süresi boyunca yaşanılan tüm sektörel sorunları için gerek odamız gerekse de TOBB sektörler adına her türlü girişimde bulunmuştur. Bu anlamda yaptıkları çalışmalardan ötürü TOBB yönetim kurulumuza teşekkür ediyor, ek destek taleplerimizin acil bir şeklide hayata geçirilmesini temenni ediyoruz’’ dedi.

MECLİSTE KOMİTE SUNUMLARI VE ÜYE TANITIMLARI YER ALDI

Körfez Ticaret Odası meclis toplantısında her ay olduğu gibi komite sunumları ve üye tanıtımları gerçekleştirildi. Bu kapsamda Füzyon Dezenfekte markası Giray Faruk Esastürk, Yapı ve Kredi Bankası Körfez Şubesi Giray İnal firma tanıtımı ve banka avantajlarını anlattı. Komite sunumları kısmında ise 11.komite üyesi Mustafa Gülcan yapılandırma, stok affı ve matrah artırımı, 15. komite üyesi Ayşe Hacet Aşar inşaat malzemelerindeki artışlar, 09.komite üyesi Bahattin Taş akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, Kadın Girişimci İcra Kurulu üyesi Hazel Uzun kadın girişimciler kurulunun faaliyetleri, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bamyacı lojistik çalıştayı, makine yüksek Müh. danışman Engin Arısoy dış ticaret çalıştayı ile ilgili sunum gerçekleştirdi.