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26 May 2021 - 14:01- Siyaset G: 26 May 2021 - 14:03

Yıldızlı yanıtladı! Büyükşehire aday olacak mı?

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, yerel bir televizyona katılığı canlı yayında Büyükşehir Belediye Başkanı olup olmayacağı sorusunu yanıtladı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Önceki gün bir yerel televizyona konuk olan Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı ülke ve kent gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Yıldızlı canlı yayınlanan programda Büyükşehir Belediyesine aday olup olmayacağından belediyelerin çalışmalarında kadar birçok konu hakkında açıklama yaptı.

5 BİN AİLEYE YARDIM ETTİK”

12 ilçe başkanının da menfaati Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar olmasıdır diyen İl Başkanı Yıldızlı, “Hepimiz bu amaç için canla başla çalışıyoruz. Ben başkan seçildikten sonra pandemi başladı. İlk etapta ilçe başkanlarımla birlikte 5 bin aileye erzak yardımında bulunduk. Hepimiz toplandık kendi bütçemizle, sevdiğimiz arkadaşlarımızla birlikte 5 bin aileye destek olduk. Hiç kimsenin siyasi görüşüne bakmadık” dedi.

HEDEFLERİMİZ VARDI”

Pandemi olmasaydı Kocaeli’nin problemleriyle ilgili çalıştaylar yapacaklarını söyleyen Yıldızlı, “Bu işin uzmanlarını getirecektik. Ancak pandemiden dolayı danışma kurullarını bile yapamadık. Ancak il yönetim kurulu toplantılarını yapabildik. Bizim hedefimiz vardı; 12 ilçede 472 muhtarın elini sıkacaktık. Bunda 230’larda kaldık. Pandemi birçok işimizi etkilese de devamlı halktan yana söylemlerde, işçiden yana söylemlerde her zaman bulunmaya devam ettik. Nerde bir grev varsa orada işçinin yanında olduk” dedi.

BELEDİYENİN MALİNİ KENDİ BAHÇEMİZE GÖTÜRMEDİK”

Bir akrabasının İzmit Belediyesi’ne iş yapması konusunu da değerlendiren Yıldızlı, “Ben bu konuda tevessül dahi etmem. Doğru ve uygun da görmüyorum. Ama şuna da açıklık getirmek istiyorum. Yani benin ticaretim belli, yaptığım iş belli. Bilgim dahilinde değil. Evet; kendisi benim akrabam ama yeğenim değil. Babasının bir işi var. Senelerdir çalışıyorlar. Yangın söndürme, iş elbiseleri, maske, dezenfektan satan bir yeri var. Bunu mal etmeleri çok doğru bir şey değil. Bir de adam malzeme veriyor, malzemenin karşılığında bir ticaret yapıyorlar. Fahiş fiyatla vermiyor. Çıkarsınlar fahiş fiyatla vermişse. Bana bir kişi diyemez ki, ‘Ya başkan, il başkanı aradı, şöyle yapın, böyle yapın dedi’ Böyle bir polemiğin içine beni sokamazlar. Bir de en azından, elhamdülillah belediyenin malını alıp kendi bahçemize götürmek gibi bir şeyde bulunmuyoruz. Yine söylüyorum bu olayı kesinlikle doğru bulmuyorum.

KAMUYA İŞ YAPMIYORUM”

Kamuya iş yapıp yapmadığı sorusuna da yanıt veren Yıldızlı, “Şuna kamuya iş yapmıyorum. Şuan derken 4-5 senedir kamuya iş yapmıyorum. TOGG meselesi de; bizim inşaat grubuyla ben ilgileniyorum, nakliye grubuyla abim ilgileniyor. Bursa’da Artvinli abilerimiz var; Aydınlar AŞ diye. Biz onlara çalıştık. Biz o firmaya araçlarımız gönderdik. Öyle bir çalışma oldu” dedi.

HERKES ORADA BENİM BELEDİYEM YOK”

İzmit Belediyesi’nin performasını nasıl buluyorsunuz sorusuna da yanıt veren Başkan Yıldızlı, “İzmit Belediyesi’nin haricinde konuşulan bir belediye var mı? Gerçi Dilovası konuşuluyor; plates toplarıyla ilgili, Körfez Belediyesi konuşuluyor; çitlerle ilgili. Daha sayayım mı? Tarikatlara dağıtılan patates soğan. Meyve veren ağaç taşlanır. Fatma Hanım seçileli 2.5 sene oldu. 15 ayı pandemi. Temizlik, dezenfektan, var gücüyle mücadele etti. İzmit Belediyesini üvey evlat gibi görüyorlar. Devletin bakanı geliyor, büyükşehir belediye başkanı, vali, herkes orda bir olmayan benim belediyem. Hani modern bir kent olacaktık. Nasıl olacak bu. Ayrışarak mı olacak” diye konuştu. 

YARIM KALAN PROJELER KENTİ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını da değerlendiren Yıldızlı, “Büyükşehiri plansız ve programsız görüyorum. Bir örnek vereyim Alemdar Caddesi. Bayramdan önce geldiler, kent ayaklanmış, koştuk gittik bir baktık ki, kocaman büzleri koymuşlar. Kepçeyi indirmişler, kamyonlar falan. Bayrama 20 gün var, esnaf zaten canı çıkmış. Halka danışmamışlar. Ve devreye girdik, çalışmayı öteletmek zorunda kaldılar. Biz hizmete karşı değiliz. Yeter ki planlı yapılsın, halka sorulsun. Kocaeli kentini şöyle görüyorum; yarım kalan projeler kenti Kocaeli.

KOCAELİ MUTLU DEĞİL”

Bunu ben söylemiyorum, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanının kitapçığı söylüyor. Kocaeli’yi turizmde ilk 5’e sokacaktınız. Bunların en büyük özelliği şu; kendilerinden önce sanki Cumhuriyet Halk Partisi vardı orada. Ondan önce çalışınca oluyordu, çalışınca baktılar ki olmadı, döndürdüler işi şimdi mutlu şehir Kocaeli’ye. Ben de iddia ediyorum; Kocaeli mutlu değil. Tek tek dolaşalım. Esnafı dolaşalım, emekliyi dolaşalım. Mutlu mu mutlu değil mi. Çağrıda bulunuyorum” şeklinde konuştu.

ESNAFTA GÜVEN KALMAMIŞ”

Cumhuriyet Halk Partisinin esnaf gezilerinde gördüklerini de anlatan Yıldızlı, “Esnaf gezilerimiz devam edecek. Bütün ilçelerimizi dolaşıyoruz. Esnaf artık her şeyin bilincinde. Esnaf nefes almakta çok ciddi sıkıntı çekiyor. Esnaf diyor ki, ‘vergi, sigorta, taksitler hiç durmuyor’ Esnafa kredi kredi, krediyle dönemiyor ki adam. Esnaf yanındakinin maaşını veremeyecek durumda. Esnafta güven kalmamış” dedi.  

ADAYLIK HAKKINDA KONUŞTU

Bundan sonraki hedefleriyle ilgili de bir değerlendirme yapan Başkan Yıldızlı, “Harun Yıldızlı’nın hedefi, Kocaeli’de Cumhuriyet Halk Partisini hem genelde hem yerelde iktidar yapmak. Herkes çok merak ediyor; başında da söyledim, bakın biz dava adamıyız. Davasına inanmış insanlarız. Biz bunları Millet İttifakı olarak yapacağız. Kimsenin kuşkusu olmasın. Bir il başkanının 4 alternatifi vardır; potansiyel milletvekili adayı, potansiyel büyükşehir belediye başkan adayı, potansiyel il başkan adayı veya eve gider çocuklarını sever. 4 tane alternatif var. Şuan bulunduğum konum çok kıymetli bir konumdur. Bunu samimiyetimle söylüyorum. İl başkanlığı benim için her şeyin önünde gelir” diye konuştu.

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26 May 2021 - 14:01 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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