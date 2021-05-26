Coşkun Sakarya: “Çiçek, çiçekçilerde satılsın”

Kocaeli Çiçekçiler Derneği üyeleri bir araya gelerek çiçekçi dükkanları haricindeki yerlerde çiçek satışı yapılmasına tepki gösterdi. Çiçek satışı için ruhsatı olmayan birçok işletmenin yasa dışı olarak çiçek satışı yaptığını ifade eden Kocaeli Çiçekçiler Derneği Başkan Yardımcısı Coşkun Sakarya, yetkililerden kontrollerin yapılmasını istedi. Zararlarının yüzde 80 seviyelerine ulaştığının altını çizen Sakarya, “Birçok ucuzluk pazarı da sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olmak için vergi levhalarına çiçekçilik mesleğini ekliyorlar bu da hukuksuz bir durum. Ucuzluk pazarları da bitki ve çiçek satışı yapıyor. Çiçeğin çiçekçide satılması gerekiyor” dedi.

"HER YERDE ÇİÇEK SATILIYOR"

130 üyesi bulunan Dernek Başkan Yardımcısı Sakarya yaptığı açıklamada, “Bizim genel problemimiz uzun yıllardır çiçekçilik mesleği yapan iş yerlerimizin haricindeki yerlerde çiçek satılmasıdır. Çiçekçi esnafları olarak bizler bu durumdan büyük mağduriyet yaşıyoruz. Zücaciyeciler, hırdavatlar birçok meslek dalı çiçek satıyor. Bu tamamen yasadışıdır. Bugün bir çiçekçi dükkanı açmak için başvuruda bulunduğunuz zaman belediye ustalık belgesi istiyor, ustalık belgeniz olmadığı için ruhsat alamıyoruz. Fakat kontroller yapılmadığı için de çiçek her yerde satılabiliyor” dedi.

"KISITLAMALARDAN MUAF OLMAK İÇİN"

Sakarya, “Çiçeği satmak veya erişebilmek için herhangi bir donanım aranmıyor. Çiçekçiler olarak yaşanan bu durumlar karşısında son derece rahatsızız. Çiçeğin ucuza ve ehli olmayan yerler tarafından satılması bizi olumsuz yönde etkiliyor. Bir an önce yerel yönetimlerin bu duruma el atmasını istiyoruz. Bu durum tüm çiçekçilerin yarayan kanasıdır. Çiçekçilik sektörü tarıma girdiği için bizler sokağa çıkma kısıtlamalarında muafiyet kapsamındayız. Birçok ucuzluk pazarı da sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olmak için vergi levhalarına çiçekçilik mesleğini ekliyorlar bu da hukuksuz bir durum. Ucuzluk pazarları da bitki ve çiçek satışı yapıyor. Çiçeğin çiçekçide satılması gerekiyor” dedi.

"YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUZ"

Son olarak Sakarya, “Büyük markalar satışlarını yapabiliyor, e-ticaret yapamayan çiçekçi dükkanlarının satış yapamamaları hukuksal bir eşitsizliğe neden oluyor. Küçük esnafımız eğer büyük bir global markaya hizmet etmiyorsa iş yapamıyor. Bu da insanlara tek bir yol bırakıyor. Büyük bir firmaya hizmet etmiyorsanız, yok olmak zorunda kalıyorsunuz. Biz çiçeğimizi günlük olarak satmak zorundayız, satamazsak çiçek çöp oluyor. Yaşanan bu durumlar nedeniyle zararımız yüzde 80 seviyelerinde. Yetkililerin bu duruma müdahale etmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.