Çayırova Mimar Sinan Mah.de 52 m² daire icradan satılık

Gebze Çayırova mahallesi 3743 ada 13 parsel 594,00 m² yüzölçümlü ana taşınmaz üzerinde 27/594 arsa paylı Zemin kat. 10 nolu işyeri vasıflı bağımsız bölüm taşınmazdır. (Taşınmazın 20/27 hissesi Birgül Bal,7/27 hissesi Murat Bal adına kayıtlı olup taşınmazın tamamı satışa konudur.) Bilirkişi Raporuna Göre:Taşınmazın net kullanım alanı 52,26 m² , brüt 64,26 m² 'dir.Taşınmaz4- 5 yıllık yapı olup % 6 yıpranma payı vardır. Çevresinde konut türü yapılar olduğu ve belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

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