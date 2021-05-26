Milletvekili Zeybek’ten, Körfez çıkarması

Zeybek ilk olarak, Anadolu Döküm'de meydana gelen iş kazasında ağır yaralanıp tedavi gördüğü hastanede vefat eden Hacı Osman Mahallesi sakinlerinden Mesut Tunç’un ailesini ziyarete gitti. Merhuma rahmet, ailesine taziyelerini iletip sabır diledi. Zeybek bir taziye ziyaretinde daha bulundu. Kuzey Irak'ta iş kazası sonucu hayatını kaybeden Mimar Sinan Mahalle sakinlerinden Bayram Dursun’un ailesini ziyaret edip, başsağlığı diledi. Zeybek, ilçedeki hastaları da unutmadı. AKP Yeniyalı Mahalle Teşkilat üyesi Fuat İvak'ı ziyarete gitti. İvak’ın rahatsızlık geçiren oğlu için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

SONGUR’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Zeybek’in temasları arasında AKP İlçe Başkan Yardımcısı Erdoğan Songur’a hayırlı olsun ziyareti de vardı. Songur Petrol sahibi Erdoğan Songur’a hayırlı olsun dileklerini iletti. Körfez Ticaret Odası Kadın Girişimciler İcra Kurulu’yla da bir araya gelen Zeybek, kadın girişimcilerle sohbet edip projeleri hakkında bilgiler aldı. Kadın girişimcileri her platformda desteklemeyi görev kabul ettiğini bildirdi.

BAŞKAN SÖĞÜT EŞLİK ETTİ

Milletvekili Emine Zeybek’in Körfez ziyaretlerinden biri de Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ydi. Başhekim Dt.Zehra Coşkun Salih’le görüşüp işleyen sağlık hakkında bilgi aldı. Bu ziyarette Zeybek’e Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de eşlik etti. Körfez İlçe ziyaretinde Milletvekili Zeybek, Kent Konseyi ziyaretinde de bulundu. İlçe adına yürütülen programlar hakkında bilgiler aldı.



KÖRFEZ DEVLET HASTANESİ VEİLİMTEPE BAĞLANTI YOLU



Zeybek, Büyükşehir Belediyesi ile Körfez Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü Yeni İlimtepe Bağlantı Yolu çalışmalarını da yerinde gördü, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. AKP MKYK Üyesi Kocaeli Milletvekili Zeybek’in Körfez’e ayırdığı gün Devlet Hastanesi’ni ziyaretle tamamlandı. Zeybek ve beraberindekilere bu ziyaretinde de İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan eşlik etti. Körfez Devlet Hastanesi ziyaretinde de Zeybek sağlık alanında yapılan yenilikleri ve çalışmaları değerlendirdi. Zeybek, Büyükşehir ile Körfez Belediyesi’nin ortak projesi devlet hastanesi ek hizmet binasıyla ilgili gelişmeleri Bakanlıkta bizzat yakından takip edeceğini ve bu projenin de biran önce başlaması için çalışacağını kaydetti.