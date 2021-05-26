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26 May 2021 - 14:33- Gündem G: 26 May 2021 - 14:35

Başiskele'den Siyonist İsrail'e Tepki Filistin'e Destek

İHH İnsani Yardım Vakfı Başiskele Şubesi ve TÜGVA Başiskele Şubesi, Filistin'de terör devleti siyonist İsrail'in kadın erkek, çoluk çocuk demeden Filistinliler'e uyguladığı zulmü protesto etti.

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Başiskele İHH Şubesi önünde düzenlenen programda basın açıklaması yaparak işgalci siyonist İsrail'i kınadı. Yoğun katılımın olduğu programa Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, İHH Kocaeli Şubesi Başkanı İsmail Yeşildağ ve yönetimi, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın, Yeniden Refah Partisi Başiskele İlçe Başkanı Tevfik Civelek, Büyük Birlik Partisi Başiskele İlçe Başkanı Fatih Bakan, Başiskele İmam-Hatip Okulları Dernek Başkanı Birol Koyuncuoğlu, Başiskele İlçe Müftüsü Aşur Akyol, Prof. Dr. Bekir Çakır, İHH Başiskele Şubesi Başkanı Kemal Erdem, TÜGVA Başiskele Şubesi Başkanı Samed Yaylı, İHH Başiskele İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Oruç, TÜGVA Başiskele Kadın Kolları Başkanı Sümeyye Erdem ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“KUDÜS’TE YAŞANAN SORUN BİR İNSANLIK SORUNUDUR”

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda TÜGVA Başiskele Şubesi Başkanı Samed Yaylı basın açıklaması yaptı. Siyonist İsrail'in Filistinliler'e yönelik zulmünün kınandığı açıklamada, Kudüs ve Mescid-i Aksa’da yaşanan sorunun bir insanlık sorunu olduğu vurgulandı.  Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayının başından itibaren, İsrail polisi ve fanatik Yahudiler tarafından Filistinli Müslümanlara yönelik barbarlıkları dolayısıyla Filistinlilerin ibadet etmelerinin engellendiği, evlerinin işgal edildiği, çatışmalarda yüzlerce Filistinli kardeşimizin yaralandığı, hunharca yapılan bombardımanlar altında onlarca genç yaşlı çocuk ihtiyar demeden şehit edildiği bir kez daha kamuoyuna açıklanan basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi: “70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinliler, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Yapılan bütün anlaşmalara ve uluslararası alanda alınan kararlara rağmen Filistin’e, Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya ve Gazze’ye saldırılar sistematik bir şekilde devam ediyor. Kardeşlerimizin canları ve malları işgal ediliyor.”

“TÜM DÜNYA İSRAİL KATLİAMLARINA GÖZÜNÜ YUMMUŞ UYUYOR”

“Filistin, her geçen gün Siyonist İsrail’in saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş uyuyor. Zalimler istemese de siyonist İsrail’e karşı verilen mücadelemiz Kudüs özgür oluncaya kadar devam edecektir. Filistin davamız insanlık mücadelesi olduğu kadar Kudüs’te çalınan hakların iadesi davasıdır. Kudüs ve Mescid-i Aksa, ne bir Filistin sorunu ne de bir Arap sorunudur. Bu bir insanlık sorunu mazlum bir milletin varoluş sorunu bir insan hak ve hürriyet sorunudur. Nitekim ilk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948 yılından beri hukuksuz olarak kurulan Siyonist İsrail’in işgali altındadır. Siyonist İsrail ve ABD, Kudüs’ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Kim hangi kararı alırsa alsın Kudüs bizimdir! Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs, Mekke ve Medine'den sonra, bütün Müslümanların kutsal bildiği ve çevresi Allah tarafından mübarek kılınan Mescid-i Aksa’ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi her inanç için o mübarek beldeye sahip çıkma zamanıdır. Bizler buradan Kudüs’ü asla yalnız bırakmayacağımızı herkese haykırıyoruz.” Bugün burada ve tüm Türkiye’de Kudüs dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Kıldığımız her namazda, tuttuğumuz her oruçta yaptığımız her ibadette Filistin’i Mescidi Aksa’yı asla unutmadığımızı her duamıza Mescidi Aksa’yı kattığımızı ve bir gün o mübarek beldede İslâm sancağını özgürce dalgalandıracağımızı tüm dünyaya haykırıyoruz.

“İSRAİL VE ONUN UZANTISI OLAN ZALİM DEVLETLERDEN HESAP SORMALIYIZ”

Son olarak herkese sesleniyoruz ki her birimiz tepkimizi açıkça göstermeliyiz. Bütün farklılıklarımızdan sıyrılarak başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere zulme maruz kalan tüm mazlumlar için birlik olup sesimizi yükseltmeliyiz. Terör devleti İsrail ve onun uzantısı olan zalim devletlere hukuksuz işgal hareketleri ve katlettikleri mazlum insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hesap sormalıyız. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü, Siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için, yapılan tüm eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz. Unutmayın zalimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

HEP BİRLİKTE ÖZGÜR FİLSİTİN İÇİN DUALAR EDİLDİ

Filistin bayrakları ve pankartlarla programa katılan vatandaşlar tarafından sık sık işgalci İsrail sloganlarla protesto edilirken, basın açıklamasının ardından hep birlikte dualar edildi.

FİLİSTİNLİLER'E DESTEK AMACIYLA KERMES

Başiskele Barbaros Mahallesin'de yer alan İHH Başiskele Şubesi Binası önünde Filistinli kardeşlerimize destek amacıyla bir kermes de düzenlendi. Başiskeleli hayırsever vatandaşların katkılarıyla düzenlenen kermeste satılan ürünler Filistinliler'e ulaştırılacak. Belediye Başkanı M. Yasin Özlü başta olmak üzere programa katılan her misafir kermesten alışveriş yaparak Filistin'e destek oldular. Elde edilen tüm gelirin Filistinli kardeşlerimize bağışlanacağı kermes önümüzdeki haftanın ortalarına kadar devam edecek.

# destek, Kocaeli, Vatandaş, çocuk

26 May 2021 - 14:33 - Gündem

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