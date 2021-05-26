11 yıl sonra aydınlatılan cinayette müebbet hapis kararı

Olay, 8 Aralık 2008 yılında Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi D130 Karayolu Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoldan geçen vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz yatan bir şahsı görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, yol kenarındaki şahsın tabanca ile vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

11 YIL SONRA AYDINLATILDI

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, bulunan cesedin sağır ve dilsiz olan Bülent Erdem’e ait olduğunu belirledi. Yapılan soruşturmada ise cinayetin faili bulunamadı. Yaşanan olaydan 11 yıl sonra cinayetin aydınlatılması için dosya tekrar açıldı.

KARAR ÇIKTI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, ifadelerinde çelişkiler olduğunu belirleyerek gözaltına aldığı baba Necmi Erdem’in tartışma sonrasında oğlunu kiralık aracında tabanca ile öldürdükten sonra yol kenarına attığını belirledi. İfadesi sonrası tutuklanan Necmi Erdem’in Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

“PİŞMANIM”

Necmi Erdem’in eşi ve oğlu sanıktan şikayetçi olmazken son sözünü söyleyen sanık Erdem, “Olan olaydan üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim maalesef oldu pişmanım." dedi. Son sözün ardından mahkeme heyeti tarafından açıklanan kararda sanık Necmi Erdem'i "Altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırsa da daha önce sabıkası olmaması sebebiyle indirime giderek müebbet hapis cezasına hükmetti.