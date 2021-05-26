Esnafın ve tüccarın sorunları konuşuldu

Kentimizdeki önemli derneklerden biri olan Kocaeli Trabzonlular Derneği’ni, DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç ve yönetimi ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Adem Koç, “Trabzonlu hemşerilerimiz her zaman ülkesine, milletine hizmet etmiştir. Çalışkan ve gayretlidir. Önceki dönem Kocaeli Trabzonlular Dernek başkanlığı yapan Orhan Sarısüleyman arkadaşımızın Deva Partimizdeki gayret ve çalışmasını takdir ediyoruz” dedi. Kocaeli’nin ticari ve sosyal hayatının sorunlarının da masaya yatırıldığı ziyarette, esnafın ve tüccarın sorunlarından bahsedildi.

“PROJELERİMİZ VAR”

Koç yaptığı konuşmanın devamında ise, “DEVA Partimizin Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’ın öncülüğünde esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimizin dertlerine derman olacak kadrolarımız da, projelerimiz de hazır. İlk seçimden sonra inşallah bunları hızla uygulamaya sokarak milletimizin dertlerine DEVA olacağız” dedi.