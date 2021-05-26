Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
26 May 2021 - 16:05- Siyaset G: 26 May 2021 - 16:06

Nazlıgül: Muhalif olan herkesin güvenliği tehlikede

AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için söylediği, “daha neler olacak neler” ifadelerine tepki gösterdi. Nazlıgül, “Ülkede muhalif olan herkesin güvenliği tehlike altına girmiştir” dedi.

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ülke gündemi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Son günlerde iktidar ile ilgili büyük iddialar sonrası iktidarın sürekli muhalefeti suçlamasına değinen Nazlıgül iktidarın artık ülkeyi yönetemez hale geldiğini ifade etti. Ülkemiz bir yandan ekonomik kriz, diğer yandan pandemiyle mücadele ettiğini hatırlatan İl Başkanı Nazlıgül, “Halkın çözüm beklediği iktidar, ülkeyi yönetemez hale gelmiştir” şeklinde konuştu.

SALDIRIYI DESTEKLEDİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Meral Akşener'in İkizdere’de taşocağına karşı köylülerin mücadelesine destek verdiği sırada uğradığı sözlü saldırı hakkında, "Rize'deki ders birinci, daha neler olacak neler" ifadelerine değinen Nazlıgül, “ Halkı kutuplaştırarak, insanları ayrıştırarak iktidar koltuğunu koruma çabasında olan AK Parti’nin lideri, son olarak bir muhalefet partisi genel başkanına yapılan saldırıyı desteklemiş, “Daha neler olacak neler” demiştir. Bu sözlerin ardından ne yazık ki ülkede muhalif olan herkesin güvenliği tehlike altına girmiştir” dedi.

ÜLKEDEKİ HER ŞEY DÜN YAPILDI”

Mustafa Nazlıgül açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Bir açılma bir kapanma ile pandemiyi yönetemeyen, zor durumdaki esnafa destek çıkamayan ve aşı temininde başarısız olan iktidarın temsilcileri, bunlar yetmiyormuş gibi her açıklamalarında geçmiş yönetimleri suçlayarak kendilerine meşruiyet sağlama çalışmalarına girmiştir. Oysaki bu ülkedeki her şey dün yapılmış ve iktidar da dün yapılanları tek tek satarak ekonomiyi ayakta tutmaya çalışmış tır.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İPOTEK ALTINDA

Halkımızın bildiği gibi bu ülkeyi uzun yıllar yöneten Demokrat Parti misyonu devletin bütçesinden yollar, barajlar, hastaneler fabrikalar yapmıştır. Bu büyük hizmetler sırasında halkımız bir lira borçlanmamıştır. AK Parti ise yap-işlet-devret modeliyle özel şirketlere yaptırdığı yatırımlar sonucunda ülkemizi onlarca yıllığına borçlandırmış, ülkemizin geleceğini ipotek altına almıştır.

HASTA GARANTİLİ HASTANELER

Türkiye büyük bir ekonomik krizin içindeyken AK Parti şehir hastaneleri yaptırmakta ve o yapılan şehir hastanelerine hasta garantisi verilmektedir. Türk halkı zor günlerden geçerken vergilerimiz AK Parti’nin iktidar ortağı olan müteahhitle gitmektedir. Demokrat Parti misyonu ise vatandaşını hasta garantili hastanelerde yatırmamıştır. Devlet, hastane yapılmadan parasını ödemiştir.

PARTİMİZ YÜKSELİŞE GEÇECEK

Durum ortadayken iktidarın sürekli geçmişi suçlaması aynı zamanda bir suçluluk psikolojisi, aynı zamanda bir algı çalışmasıdır. Ama halkımız Demokrat Parti misyonunun bu ülkeye yaptıklarını bilmekte ve kadrolarımıza inanmaktadır. Türk siyasetinde kartların yeniden karıldığı bu dönemde Gültekin Uysal liderliğindeki partimiz yükselişe geçecek ve Türkiye yeniden halkının ürettiği, halkın refahı bölüştüğü bir ülke olacaktır.” 

# Kocaeli, destek, tır

26 May 2021 - 16:05 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.235.145 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2-ELEKTRİK TEKNİKERİ

- Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili MYO bölümlerinden mezun, - İşini dikkatli ve titizlikle yapan, - Askerlik görevini tamamlamış...

0262 335 63 66  HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

ELEMAN ARANIYOR

KULLAR’DA KURULACAK  OLAN  FABRİKAMIZA  ELEMANLAR ALINACAKTIR. 1- MONTAJ ELEMANI - Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili  MYO böl...

0262 335 63 66 HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR

- SERVİSİMİZİN MEKANİK BÖLÜMÜ USTALIĞINI YÜRÜTECEK, KONUSUNDA DENEYİMLİ PERSONEL ARANIYOR. - İŞ YERİMİZDE ÇALIŞACAK GENÇ, DİNAMİK, EMEKLİ VE TECRÜB...

0262 335 50 03 AUTO KİNG

ÜRETİM ELEMANI 

- ENGELLİ KADROMUZ İÇİN  EMEKLİ OLMAYAN BAY ELEMAN (Temizlik işlerini yapabilecek fiziki şartlarda) -  TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle...

ELEMAN ARANIYOR

 ELEMAN ARANIYOR AÇIKLAMA :  - ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI,  -  EMEKLİ OLMAYAN  - FORKLİFT OPERATÖRÜ  (Kamyon ehliyetli t...

ELEMAN ARANIYOR

Motorlu / motorsuz PAKET SERVİS ELEMANI  ve  KASAP olarak çalışacak  elemanlar alınacaktır.

0 538 551 35 41

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Esnafın ve tüccarın sorunları konuşuldu mask
Esnafın ve tüccarın sorunları konuşuldu
CHP Kartepe Gençliği’nden  üretime 15 bin fide desteği mask
CHP Kartepe Gençliği’nden  üretime 15 bin fide desteği
Milletvekili Zeybek’ten, Körfez çıkarması mask
Milletvekili Zeybek’ten, Körfez çıkarması
Ellibeş ve Büyükakın, Demokrasi Adası’na gidiyor mask
Ellibeş ve Büyükakın, Demokrasi Adası’na gidiyor
CHP’li gençlerden üretime 15 bin fide desteği mask
CHP’li gençlerden üretime 15 bin fide desteği
Yıldız: “Kimseye hesap verecek değiliz!” mask
Yıldız: “Kimseye hesap verecek değiliz!”
Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı! 1 polis yaralı mask
Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı! 1 polis yaralı
Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Kocaelispor - Sakaryaspor final maçının yeri belli oldu mask
Kocaelispor - Sakaryaspor final maçının yeri belli oldu
Kocaelispor'un finaldeki rakibi Sakaryaspor oldu: 5-1 mask
Kocaelispor'un finaldeki rakibi Sakaryaspor oldu: 5-1
Galerici silahla vuruldu mask
Galerici silahla vuruldu
Semih Karadeniz’e çirkin saldırı! mask
Semih Karadeniz’e çirkin saldırı!

GALERİ

Kereste fabrikası alev alev yandı! Maddi hasar büyük... mask
Kereste fabrikası alev alev yandı! Maddi hasar büyük...
TEM’de seyir halindeki tırın dorsesi alev alev yandı mask
TEM’de seyir halindeki tırın dorsesi alev alev yandı
Tatbikat başladı! Savaş gemileri denize açıldı mask
Tatbikat başladı! Savaş gemileri denize açıldı
Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Yaşlı vatandaşları 3 milyon TL dolandıran 19 sahte bankacı adliyede mask
Yaşlı vatandaşları 3 milyon TL dolandıran 19 sahte bankacı adliyede
Kocaeli’den sürat patenciler vızır vızır geçti! mask
Kocaeli’den sürat patenciler vızır vızır geçti!
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL