Nazlıgül: Muhalif olan herkesin güvenliği tehlikede

Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ülke gündemi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Son günlerde iktidar ile ilgili büyük iddialar sonrası iktidarın sürekli muhalefeti suçlamasına değinen Nazlıgül iktidarın artık ülkeyi yönetemez hale geldiğini ifade etti. Ülkemiz bir yandan ekonomik kriz, diğer yandan pandemiyle mücadele ettiğini hatırlatan İl Başkanı Nazlıgül, “Halkın çözüm beklediği iktidar, ülkeyi yönetemez hale gelmiştir” şeklinde konuştu.

“SALDIRIYI DESTEKLEDİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Meral Akşener'in İkizdere’de taşocağına karşı köylülerin mücadelesine destek verdiği sırada uğradığı sözlü saldırı hakkında, "Rize'deki ders birinci, daha neler olacak neler" ifadelerine değinen Nazlıgül, “ Halkı kutuplaştırarak, insanları ayrıştırarak iktidar koltuğunu koruma çabasında olan AK Parti’nin lideri, son olarak bir muhalefet partisi genel başkanına yapılan saldırıyı desteklemiş, “Daha neler olacak neler” demiştir. Bu sözlerin ardından ne yazık ki ülkede muhalif olan herkesin güvenliği tehlike altına girmiştir” dedi.

“ÜLKEDEKİ HER ŞEY DÜN YAPILDI”

Mustafa Nazlıgül açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Bir açılma bir kapanma ile pandemiyi yönetemeyen, zor durumdaki esnafa destek çıkamayan ve aşı temininde başarısız olan iktidarın temsilcileri, bunlar yetmiyormuş gibi her açıklamalarında geçmiş yönetimleri suçlayarak kendilerine meşruiyet sağlama çalışmalarına girmiştir. Oysaki bu ülkedeki her şey dün yapılmış ve iktidar da dün yapılanları tek tek satarak ekonomiyi ayakta tutmaya çalışmış tır.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İPOTEK ALTINDA

Halkımızın bildiği gibi bu ülkeyi uzun yıllar yöneten Demokrat Parti misyonu devletin bütçesinden yollar, barajlar, hastaneler fabrikalar yapmıştır. Bu büyük hizmetler sırasında halkımız bir lira borçlanmamıştır. AK Parti ise yap-işlet-devret modeliyle özel şirketlere yaptırdığı yatırımlar sonucunda ülkemizi onlarca yıllığına borçlandırmış, ülkemizin geleceğini ipotek altına almıştır.

HASTA GARANTİLİ HASTANELER

Türkiye büyük bir ekonomik krizin içindeyken AK Parti şehir hastaneleri yaptırmakta ve o yapılan şehir hastanelerine hasta garantisi verilmektedir. Türk halkı zor günlerden geçerken vergilerimiz AK Parti’nin iktidar ortağı olan müteahhitle gitmektedir. Demokrat Parti misyonu ise vatandaşını hasta garantili hastanelerde yatırmamıştır. Devlet, hastane yapılmadan parasını ödemiştir.

PARTİMİZ YÜKSELİŞE GEÇECEK

Durum ortadayken iktidarın sürekli geçmişi suçlaması aynı zamanda bir suçluluk psikolojisi, aynı zamanda bir algı çalışmasıdır. Ama halkımız Demokrat Parti misyonunun bu ülkeye yaptıklarını bilmekte ve kadrolarımıza inanmaktadır. Türk siyasetinde kartların yeniden karıldığı bu dönemde Gültekin Uysal liderliğindeki partimiz yükselişe geçecek ve Türkiye yeniden halkının ürettiği, halkın refahı bölüştüğü bir ülke olacaktır.”