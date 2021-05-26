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26 May 2021 - 16:56- Siyaset G: 26 May 2021 - 16:57

CHP Kocaeli bu kez Karamürsel esnafının sesi oldu

CHP Kocaeli İl Örgütü, buhrana dönüşen ekonomik krizde adeta kaderine terk edilen esnafların sesini duyurmak için bu kez Karamürsel’e çıkarma yaptı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü, pandemi döneminde adeta kaderine terk edilen esnafların sesini duyurmak için dün Karamürsel ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, il yönetim kurulu üyeleri, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü ve ilçe yönetimi sabah erken saatlerde Karamürsel esnafıyla kepenk açtı. Pandemi döneminde yapıldığı duyurulan yardımların diğer ilçelerde olduğu gibi Karamürsel esnafına da ulaşmadığı görüldü.

İKTİDAR ESNAFI KADERİNE TERK ETTİ

Pandemi desteğinden yararlanabilen az sayıdaki esnaf ise, verilen yardımların sürekli kapalı kalan dükkanların giderlerine yetmediğini, vergi, kira, fatura gibi giderlerini ödemeye devam ettiklerini ifade etti. Karamürsel esnafının ise en fazla yakındığı konu iktidar partisinden pandemi döneminde kendilerini kimsenin ziyaret etmediği, hal hatır sormadığı ve ihtiyaçların karşılanması konusunda hiçbir girişimin olmadığı yönünde oldu.

# Kocaeli

26 May 2021 - 16:56 - Siyaset

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