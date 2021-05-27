Genç Kocaeliler Derneği, İzmit Konseyini ziyaret etti

İzmit Kent Konseyi'nin kurumsal üyesi olan Genç Kocaeliler Derneği Başkanı Sinem Uçan ve yönetim kurulu üyeleri Tolga Havuç, Kerem Çolak, Habibe Aksoy, Koray Ayyıldız ve Ayşenur Gündüz, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol'u ziyaret etti. İzmit Kent Konseyinin, Belsa Plaza'da bulunan merkez ofisinde gerçekleşen buluşmada, geçmiş dönemlerde GKD başkanlığı görevini de üstlenmiş bulunan İKK Başkanı Hüseyin Erol, "GKD'nin gerçek bir okul olduğunu, bugün İzmit Kent

Konseyi makamında oturuyorsam, bunu GKD'ye borçlu olduğunu, ortak projelere imza atmaktan memnuniyet duyacaklarını ve her zaman yanlarında olduğunu belirtti. GKD Başkanı Sinem Uçan ise göreve yeni geldiklerini, pandemi sürecinin imkan verdiği ölçülerde çalışmaya başladıklarını ve her zaman, bir rol model olarak örnek aldıkları eski başkanları Hüseyin

Erol'u ziyaret ederek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaya geldiklerini söyledi.

Görüşmenin ilerleyen bölümlerinde, bu sene 100. yıldönümü kutlanacak olan, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 28 Haziran 2021 tarihinde yapılabilecek etkinlikler, yaşanan pandemi süreci, kent ve kent sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Buluşmanın sonunda, Genç Kocaelililer Başkanı Sinem Uçan, İKK Başkanı Hüseyin Erol'a çiçek takdim ederken, İKK Başkanı Hüseyin Erol da, Sinem Uçan'a İKK flaması takdim etti.