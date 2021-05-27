Kocaelispor-Sakaryaspor maçı Smartspor'dan şifresiz yayınlanacak

Sakaryaspor-Kocaelispor Misli.com 2.Lig play-off final müsabakası canlı yayın haklarını D-Smart platformu almıştı. Her iki kulüp taraftarının yoğun isteği üzerine müsabaka Dsmart 77. Kanaldan şifresiz olarak yayınlanacak. Taraftarlar Türksat Uydusundan cihaz ayarlarını yaparak 77.kanalda bulunan Sporsmart TV’den izleyebilecekler. Mücadele aynı zamanda 2.Lig’in resmi yayıncı kuruluşu olan Misli.com mobil uygulamalarından izlenebilecek.